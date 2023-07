Die vornehmlich chinesischen Solarmodule, die aktuell eingelagert sind, liegen damit etwa auf dem Niveau des Photovoltaik-Zubaus in Europa im vergangenen Jahr. Bis Ende des Jahres könnte es bis zu 100 Gigawatt an Solarmodulen aus China sein, die in Lagern in Europa auf ihre Auslieferung warten.Die Lager in Europa sind anscheinend randvoll mit Solarmodulen aus China gefüllt. Wie die Analysten von Rystad am Mittwoch erklärten, finden sich aktuell Photovoltaik-Module mit einer Gesamtleistung von etwa 40 Gigawatt in europäischen Lagern. Ihr Wert belaufe sich auf insgesamt etwa 7 Milliarden Euro. 40 ...

