Die Aussichten für die globale Weltwirtschaft sind laut Einschätzung vieler Fondsmanager verhalten. Dies zeigt eine aktuelle BofA-Umfrage. Für Kursfantasie sorgen vor allem KI und große Tech-Titel.

Die Stimmung unter Fondsmanagern bleibt eingetrübt. Das geht aus der Juli-Umfrage der Bank of America (BofA) unter globalen Fondsprofis hervor - dem Global Fund Manager Survey. Zwar geht die Mehrheit (68 Prozent) mit Blick auf die hohe Inflation und damit einhergehende Zinspolitik der Zentralbanken von einer weichen Landung der Weltwirtschaft binnen der nächsten zwölf Monate aus.

Das Gros rechnet aber trotzdem damit, dass sich das Wirtschaftswachstum weltweit abschwächen wird. Knapp die Hälfte (48 Prozent) hält zudem den Beginn einer globalen Rezession bis Ende des ersten Quartals 2024 für realistisch.

Jeder fünfte befragte Fondmanager (21 Prozent) gab an, dass er eine "harte Landung" der Weltwirtschaft erwartet. Die übrigen vier Prozent haben hierzu keine eindeutige Meinung. Zinssenkungen der US-Zentralbank Federal Reserve (Fed) prognostizieren die meisten Fondsmanager erst für das zweite Quartal 2024.

Zumindest bei den Erwartungen für den Gewinn pro Aktie (EPS) sind die befragten Fondsmanager derzeit so optimistisch wie zuletzt im Februar 2022. Auf Sicht der nächsten zwölf Monate rechnen sie bei der globalen EPS-Prognose mit einem leichten Plus von 0,5 Prozent.

Für einen Lichtblick sorgt außerdem das Thema Künstliche Intelligenz. 42 Prozent der Befragten rechnen damit, dass ihr zunehmender Einsatz die Gewinne der Unternehmen in den nächsten zwei Jahren pushen wird. Das gibt vor allem Long-Positionen in "Big Tech" Rückenwind, was sich schon jetzt in anziehender Handelsaktivität widerspiegelt und die Aktienmärkte positiv stimuliert.

Zu den größten Profiteuren zählt aktuell die Microsoft-Aktie, die auf Rekord-Niveau notiert. Erst vor ein paar Tagen hatte die BofA aussichtsreiche KI-Titel benannt, bei denen sie nachhaltige Kurssprünge nach oben erwartet - darunter Nvidia, Marvell Technology und Broadcom.

Autor: ir für die wallstreetONLINE Zentralredaktion