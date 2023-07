NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Volvo B nach Zahlen von 210 auf 230 schwedischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jose Asumendi attestierte dem Nutzfahrzeughersteller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie eine rekordhohe Profitabilität. Der starke Jahresauftakt habe sich im zweiten Quartal fortgesetzt. Das Kursziel erhöhte er wegen angepasster Schätzungen./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2023 / 10:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2023 / 10:28 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXSE0000115446