Original-Research: BIKE24 Holding AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu BIKE24 Holding AG



Unternehmen: BIKE24 Holding AG

ISIN: DE000A3CQ7F4



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 19.07.2023

Kursziel: 4,00 Euro (zuvor: 4,50 Euro)

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Tim Kruse, Nils Scharwächter



Erneute Gewinnwarnung dürfte Sentiment vorerst eintrüben

Die BIKE24 Holding AG hat gestern Nachmittag eine Gewinnwarnung veröffentlicht. Demnach erwartet der Fahrradhändler aus Dresden nun anstatt eines Umsatzwachstums von zuvor 0% bis 10% für 2023 einen Umsatzrückgang von -10% bis -5%. Die bereinigte EBITDA-Marge soll sich in einer Bandbreite von -1% bis +1% bewegen (zuvor 0% bis 3,5%). Nach den zuletzt verhalten optimistischen Aussagen des Managements im Rahmen unserer Roadshow Mitte Juni ist der revidierte Ausblick eine Enttäuschung.



Verhaltenes Q2, keine Trendwende in H2 erwartet: Nach Aussage des Unternehmens lag die Nachfrage in Q2 aufgrund einer anhaltenden Kaufzurückhaltung der Konsumenten sowie einem witterungsbedingt verspäteten Saisonbeginn insgesamt unter der Erwartung und führte zu einem Umsatzrückgang von 6,1% auf 62,9 Mio. Euro (MONe: 70,1 Mio. Euro). Trotz der schwachen Nachfrage und des anhaltenden Preisdrucks am Markt konnte BIKE24 entgegen unserer Erwartung nach vorläufigen Zahlen ein leicht positives adj. EBITDA in Q2 ausweisen (Marge +0,9% vs. -0,2% MONe). Dies führen wir auf die Aussagen des Managements im Rahmen der Roadshow zurück, auch zu Lasten der Umsatzentwicklung wieder stärker auf ein auskömmliches Margenniveau zu achten. Entsprechend dürfte die Rohertragsmarge in Q2 über unserer bisherigen Erwartung von 23,5% gelegen haben. Allerdings waren wir bislang von einer kontinuierlichen Erholung der Nachfrage im Saison- und Jahresverlauf ausgegangen, die offensichtlich bislang ausgeblieben ist. Entsprechend haben wir unsere Prognosen für 2023 ff. gesenkt. Der Fokus in unserer Betrachtung für 2023 lag aufgrund eines bereits erwartet schwachen Ergebnisses auf dem Erreichen eines positiven Free Cash Flow. Dies erachten wir weiterhin für wahrscheinlich, auch wenn das Working Capital in Q2 saisonbedingt vorerst ansteigen dürfte (Vorräte Q2e: 93 Mio. Euro).

Wettbewerb stark unter Druck: Obwohl die erneute Gewinnwarnung ein Rückschlag für das Unternehmen ist, behauptet sich BIKE24 im relativen Vergleich u.E. noch recht gut. Der börsennotierte Wettbewerber Signa Sports United hat kürzlich im Rahmen der Q2 Zahlen (Jan-März) den Ausblick für das laufende Jahr erstmals konkretisiert, und einen Umsatzrückgang i.H.v. 9-11% in Aussicht gestellt. Die Profitabilität und Finanzlage ist dort allerdings noch deutlich angespannter. So wird eine negative EBITDA-Marge von 16-18% sowie ein negativer Free Cash Flow von 250-270 Mio. Euro für das laufende Geschäftsjahr (bis Ende September) erwartet. Vor diesem Hintergrund hat der Konzern nur aufgrund einer Patronatserklärung des Hauptgesellschafters (SIGNA Holding GmbH) den Going Concern für den Jahresabschluss 2022 im Vorfeld der Hauptversammlung am 31. Juli 2023 erhalten und strebt erst im Geschäftsjahr 2025 einen Cash Flow Break Even an.



Fazit: Wir waren bislang davon ausgegangen, dass die recht breit gefasste Guidance genügend Spielraum für Unwägbarkeiten in 2023 aufwies. Die deutlich negative Kursreaktion zeigt, dass der Markt eine vergleichbare Erwartung hatte. Entsprechend dürfte das Sentiment für die Aktie in den nächsten Quartalen eingetrübt sein, auch wenn die Aktie auf fundamentaler Basis mit einem reduzierten Kursziel von 4,00 Euro ein "Kaufen" bleibt.





