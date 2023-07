Wie zufrieden sind IT-Freelancer mit ihrem Stundensatz und wie wird der durch Arbeitstrends und Weltgeschehen beeinflusst? Eine Umfrage unter 1.350 Berufstätigen liefert Antworten. IT-Freelancer verdienen gut - und die meisten sind auch ziemlich glücklich mit ihrem Stundensatz. Zu dem Ergebnis kommt eine Umfrage von freelance.de. In dem "So arbeiten Freelancer in Deutschland"-Report gaben 80 Prozent der IT-Freelancer an, mindestens zufrieden mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...