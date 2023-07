Die MultiBank Group, das weltweit größte Finanzderivateinstitut, gab bekannt, dass ihre jüngste Tochtergesellschaft, MEX Europe Ltd, von der Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) eine Lizenz erhalten hat, um Kunden in voller Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen auf den europäischen Märkten Dienstleistungen anzubieten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230719345326/de/

(Graphic: Business Wire)

Dieser Erfolg stellt einen weiteren wichtigen Meilenstein für die Gruppe dar und zeigt, dass sie sich weiterhin für die Einhaltung der höchsten aufsichtsrechtlichen Standards und die Sicherheit der Geldmittel einsetzt.

"Wir sind sehr stolz auf den Erhalt der CySEC-Lizenz, die unser Engagement für die kontinuierliche Entwicklung des weltweit führenden regulierten Ökosystems für Finanzprodukte und -dienstleistungen widerspiegelt", so Naser Taher, Chairman der MultiBank Group. "Die MultiBank-Gruppe ist seit mehr als 20 Jahren mit einer einwandfreien Erfolgsbilanz in der Finanzbranche tätig und hat sich so einen Ruf als Anbieter von höchster Fondssicherheit, erstklassigen Finanzdienstleistungen, preisgekrönter Technologie und Produkten erworben. Damit hat sich die MultiBank zum weltweit meistgenutzten Finanzderivate-Broker mit einem treuen Kundenstamm von über 1.000.000 Nutzern etabliert."

Die Bekanntgabe von MEX Europe erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem die MultiBank Group voraussichtlich 2023 mit mehreren bahnbrechenden Projekten an die Börse gehen wird, darunter eine bankenübergreifende ECN-Handelsplattform für Finanzinstitute und Banken, eine in Australien regulierte Börse für digitale Vermögenswerte, eine verbesserte Social-Trading-Anwendung und einen globalen digitalen Zahlungsabwickler. Der Zahlungsabwickler soll das weltweit erste vermögenswertübergreifende Ökosystem schaffen, um die Kluft zwischen traditionellen und anderen aufkommenden Finanzformen zu überbrücken.

Zusätzlich zur CySEC-Lizenz gab die MultiBank Group im vergangenen Oktober bekannt, dass sie Lizenzen von der SCA der Vereinigten Arabischen Emirate und der MAS von Singapur erhalten hat. MEX Europe ergänzt die zahlreichen anderen Finanzinstitute innerhalb der MultiBank-Gruppe, die von renommierten Aufsichtsbehörden reguliert werden, darunter ASIC, AUSTRAC, BaFin, FMA, FSC, CIMA, TFG und VFSC. Mit 12 Regulierungsbehörden gewährleistet die MultiBank Group ein vollständig reguliertes und sicheres Handelsumfeld für Kunden weltweit. Mit über 25 Zweigstellen weltweit hat die MultiBank-Gruppe seit ihrer Gründung bis zum heutigen Tag eine einwandfreie Bilanz vorzuweisen.

Über die MultiBank Group

Die MultiBank Group wurde 2005 in den USA gegründet. Mit einem täglichen Handelsvolumen von über 12,1 Milliarden US-Dollar hat sich das Unternehmen zu einem der weltweit größten Anbieter von Online-Finanzderivaten entwickelt. Die MultiBank Group bietet preisgekrönte Handelsplattformen mit einem Hebel von bis zu 500:1 für Produkte wie Devisen, Metalle, Aktien, Rohstoffe, Indizes und digitale Vermögenswerte. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://multibankfx.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230719345326/de/

Contacts:

Dareen Issa

00971504128656

Dareen.issa@multibankfx.com