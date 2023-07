Die QC Laboratories, Inc., ein führender Anbieter von zerstörungsfreien Prüf- und Inspektionsdiensten, hat bekannt gegeben, dass sie vom Performance Review Institute (PRI) für die Computerradiographie die Nadcap-Zertifizierung (AC7114/10S) erhalten hat.

Bei der Nadcap-Zertifizierung handelt es sich um eine hoch angesehene Akkreditierung, durch die anerkannt wird, dass Unternehmen in der Luft- und Raumfahrtindustrie ein außerordentliches Qualitäts- und Leistungsniveau erzielen. Die QC Laboratories, Inc. hat die strengen Anforderungen des Nadcap-Audits für den Bereich der Computerradiographie erfüllt, das stringente technische und Qualitätsstandards sowie eine Bewertung des Personals, der Einrichtungen und Prozesse des Unternehmens umfasst.

"Wir freuen uns sehr, dass wir diese Zertifizierung erhalten haben, die unser unerschütterliches Engagement für zerstörungsfreie Prüf- und Inspektionsdienste für unsere Kunden unter Beweis stellt", sagte Jose Crespo, General Manager der QC Laboratories, Inc.. "Mit der Nadcap-Zertifizierung für die Computerradiographie sind wir, in Verbindung mit unserem leistungsfähigen 450kW-Röntgensystem, bei unseren Serviceangeboten für unsere Nadcap-Abonnentenkunden in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und darüber hinaus noch besser aufgestellt."

Die Computerradiographie ist eine zerstörungsfreie Prüfmethode, die die digitale Bildgebungstechnologie für die Erstellung von Abbildungen von internen Strukturen und Komponenten nutzt. Diese Technologie ermöglicht die Erkennung von Defekten und Unterbrechungen in Materialien, wie beispielsweise Risse, Porositäten und Einschlüsse, ohne diese zerstören zu müssen.

Die QC Laboratories Inc. verzeichnet durch die Nutzung der Computerradiographie bemerkenswerte Erfolge bei der Erkennung von Defekten in metalladditiven Fertigungsteilen. Das Unternehmen ist in der Lage, Defekte von einer Größe bis zu 25 Mikron zu erkennen. Dies ist wichtig, um die Qualität und Zuverlässigkeit komplexer Metallteile sicherzustellen, die aus exotischen und feuerfesten Metallen bestehen, wie sie zum Beispiel für Flugzeug- und Raketenantriebskomponenten verwendet werden, die eine hohe Festigkeit und Thermodynamik erfordern.

Mit der neuen Nadcap-Zertifizierung für die Computerradiographie (AC7114/10S) ist die QC Laboratories Inc. nun in der Lage, Computerradiographiedienste anzubieten, welche die strengen Qualitäts- und technischen Standards der Luft- und Raumfahrtindustrie erfüllen. Diese Zertifizierung stärkt die Marktposition des Unternehmens als vertrauenswürdiger Anbieter zerstörungsfreier Prüf- und Inspektionsdienste für Kunden aus einer Vielzahl von Branchen weiter.

Über die QC Laboratories, Inc.

Die QC Laboratories, Inc. ist ein zerstörungsfreies Prüflabor in Hollywood, Florida, USA. Das Unternehmen wurde 1965 gegründet und bietet unterschiedliche Prüfdienste an, unter anderem die zerstörungsfreie Prüfung (NDT), die chemische Verarbeitung sowie Beratungsdienste.

QC Laboratories ist für verschiedenste Branchen tätig, unter anderem für Luft- und Raumfahrt, additive Herstellung, Automobil, Verteidigung, Produktion und Konsumgüter. Das Labor ist von der American Society for Nondestructive Testing (ASNT) akkreditiert und von der Federal Aviation Administration (FAA) sowie dem Nadcap (Performance Review Institute) für zerstörungsfreie Prüfdienstleistungen zertifiziert.

QC Laboratories hat ein Team erfahrener Ingenieure und Techniker für die zerstörungsfreie Prüfung und nutzt fortschrittliche Prüfgeräte und -techniken, um akkurate und zuverlässige Ergebnisse zu erzielen. Das Labor engagiert sich für die Bereitstellung von Dienstleistungen hoher Qualität und die Aufrechterhaltung höchster Professionalitäts- und Ethikstandards.

Informationen über die neuen Fertigkeiten von QC Laboratories bei der Voreindring-Ätzung von AM-Metallteilen finden Sie unter www.qclabs.net. Sie können sich gerne auch direkt an das Labor wenden.

