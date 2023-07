Am heutigen Daiquiri-Tag (19. Juli) feiert der zeitlose Cocktail einen runden Geburtstag. Seine bescheidenen Ursprünge liegen in Kuba dem Geburtsort von BACARDÍ, dem am häufigsten ausgezeichnete Rum der Welt.

Am heutigen Daiquiri-Tag erhebt das Familienunternehmen Bacardi Limited ein Glas, um den 125.Geburtstag des Cocktails zu feiern, der sich auch heute noch auf der ganzen Welt bei Barkeepern und Konsumenten für sein wandlungsfähiges Rezept und seinen erfrischenden Geschmack großer Beliebtheit erfreut. Mit einer Entstehungsgeschichte, die in Kuba mit BACARDl® Rum beginnt, ist und bleibt der Daiquiri-Cocktail einer der gefragtesten Cocktails und belegt Platz 2 im Bacardi Cocktail Trends Report 2023.

1930s BACARDÍ rum advertisement feat. the BACARDÍ Cocktail. Image courtesy of The Bacardi Archives

Nach Aufzeichnungen aus den Bacardi-Archiven beginnt die Geschichte des Daiquiri in den späten 1890er Jahren während des Goldenen Zeitalters der Cocktails, als viele klassische Cocktailrezepte erfunden wurden und der Höhepunkt des Spanisch-Amerikanischen Krieges in Kuba Amerikaner dazu brachte, die Insel erstmals zu besuchen. 1898 war der amerikanische Bergbauingenieur Jennings S. Cox in den Kupferminen nahe der drückend heißen Gebirgsregion Sierra Maestra in der kleinen kubanischen Stadt Daiquirí stationiert. Auf der Suche nach einer Möglichkeit, sich an einem heißen Sommertag etwas Abkühlung zu verschaffen, griff Cox zu drei lokalen Zutaten weißem Zucker, frischem Limettensaft und BACARDÍ Carta Blanca Rum -, die er zusammen mit zerstoßenem Eis zu einem erfrischenden Getränk schüttelte. Sein Kollege F.D. Pagliuchi berichtete später der kubanischen Lokalzeitung El País, dass er Zeuge geworden war, wie Cox den ersten BACARDÍ-Daiquiri-Cocktail in Santiago mixte, und beschrieb, wie sie beide einen kurzen Namen zu Ehren der Stadt vorschlugen, in der das köstliche Getränk geboren worden war: Daiquiri.

Cox präsentierte sein Rezept zunächst den Barkeepern in der Bar "American Club" in Santiago de Cuba, bevor er den Drink in die besten Bars der Stadt brachte und schon bald in ganz Kuba populär machte. Eisgekühlt und in einem feinen Coupette-Glas serviert, das normalerweise nur den feinsten Champagnern vorbehalten ist, wurde der Daiquiri bald zum Inbegriff des kultivierten Trinkens und des kubanischen Cocktails schlechthin. Bis 1910 hatte der junge amerikanische Marineoffizier Lucious Johnson den berühmten Daiquiri-Cocktail im Army and Navy Club in Washington D.C. eingeführt, und kurz darauf stellte der berühmte kubanische Barkeeper Constante Ribalaigua Vert die gefrorene Variante des BACARDÍ Daiquiri den Besuchern der Bar La Floridita in Havanna, Kuba, vor. Als während der Prohibition in den 1920er Jahren Tausende amerikanischer Touristen die Insel Kuba besuchten, erreichte die Popularität des Daiquiri-Cocktails ungeahnte Höhen, und sein leicht anpassbares Rezept wurde um neue Variationen erweitert, die der Barkeeper zu Hause leicht perfektionieren konnte.

"Kein Cocktail steht so synonym für BACARDÍ Rum wie der Daiquiri", erklärt Rachel Guerin, Bacardi Heritage Curator. "Vor hundert Jahren waren die beiden Begriffe so eng miteinander verbunden, dass Barbesucher, die dieses köstliche Getränk bestellten, einfach nach einem 'BACARDÍ-Cocktail' oder sogar nur nach einem 'BACARDÍ' fragen konnten, wie es die historische Werbesammlung von BACARDÍ-Rum aus dem 20.Jahrhundert zeigt."

Allerdings dauerte es nicht lange, bis der Daiquiri-Cocktail so begehrt war, dass er 1936 zum Anlass für einen bahnbrechenden Fall von Verbraucherrechten wurde. Mit der zunehmenden Beliebtheit von BACARDÍ und Rum-Cocktails nach dem Ende der Prohibition im Jahr 1933 wurde nämlich festgestellt, dass einige Bars und Restaurants in New York City versuchten, die Verbraucher zu übervorteilen, indem sie BACARDÍ durch Rumsorten von minderer Qualität ersetzten, obwohl die Gäste ausdrücklich nach BACARDÍ-Cocktails gefragt hatten. Um seine Marke und die Rechte seiner Verbraucher zu schützen, ging Bacardi gerichtlich gegen diese Bars und Restaurants vor, und am 28. April 1936 entschied die Berufungskammer des Obersten Gerichtshofs von New York schließlich: "Es gibt keinen begründeten Zweifel, dass es sich um eine Täuschung und einen Betrug am Käufer handelt, wenn BACARDÍ-Rum in einem als BACARDÍ-Cocktail bezeichneten Getränk nicht enthalten ist." Diese Entscheidung war für die Verbraucher so bedeutsam, dass BACARDÍ das Urteil zusammen mit dem Daiquiri-Cocktail in einer Reihe von Werbe- und Marketingkampagnen aus den späten 1930er Jahren unter dem Motto "BACARDÍ-Rum ist durch nichts zu ersetzen" wiedergab.

"Was BACARDÍ-Cocktails anbelangt, so wurden die besten schon immer und werden auch heute noch mit BACARDÍ-Rum gemixt", erklärt Dickie Cullimore, Global Brand Ambassador für BACARDÍ-Rum. "Das Geheimnis des perfekten Daiquiri besteht darin, nie mit Eis zu sparen und nach Möglichkeit beim Schütteln eine Mischung aus Eiswürfeln und zerstoßenem Eis zu verwenden, um die optimale Verdünnung und Ausgewogenheit der Aromen zu erreichen. Ihre eigene Daiquiri-Lieblingsvariante können Sie entdecken, indem Sie mit dem klassischen BACARDÍ-Rum-Rezept beginnen und mit neuen Zutaten experimentieren. So eröffnen sich Ihnen unendlich viele Cocktail-Möglichkeiten."

Heute erstrahlt das Erbe des Daiquiri-Cocktails auf der ganzen Welt und inspiriert zu neuen Rezeptvariationen und Sommer- und Feiergefühlen. Entdecken Sie das offizielle Daiquiri-Rezept auf Bacardi.com.

BACARDÍ-Daiquiri

50 ml Rum (BACARDÍ Superior/Carta Blanca)

25 ml frisch gepresster Limettensaft

2 TL Zucker extra fein

Zubereitung: Zucker und frisch gepressten Limettensaft in einen Cocktailshaker geben und so lange rühren, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Den BACARDÍ-Rum in den Shaker gießen und halb und halb zunächst mit Eiswürfeln und dann mit Crushed Ice auffüllen. Den Shaker verschließen und kräftig schütteln, bis alles gut durchgekühlt ist und sich der Shaker eiskalt anfühlt. In ein gekühltes Coupette-Glas gießen und verantwortungsvoll genießen.

Bacardi Limited, das weltweit größte Spirituosenunternehmen in privatem Besitz, produziert und vertreibt eine Reihe international bekannter Spirituosen und Weine. Das Markenportfolio von Bacardi Limited umfasst mehr als 200 Marken und Namen, darunter BACARDÍ® (Rum), PATRÓN® (Tequila), GREY GOOSE® (Wodka), DEWAR'S® (Blended Scotch Whisky), BOMBAY SAPPHIRE® (Gin), MARTINI® (Wermut und Schaumweine), CAZADORES® (100-prozentig reiner Tequila aus blauen Agaven) sowie weitere führende und neue Marken wie WILLIAM LAWSON'S® (Scotch Whisky), D'USSÉ® (Cognac), ANGEL'S ENVY® (American Straight Whiskey) und ST-GERMAIN® (Holunderblütenlikör). Das vor mehr als 161 Jahren in Santiago de Cuba gegründete Familienunternehmen Bacardi Limited beschäftigt derzeit rund 9.000 Mitarbeiter, betreibt Produktionsstätten in 11 Ländern und Gebieten und verkauft seine Marken auf mehr als 160 Märkten.

