Wind River, ein weltweit führender Anbieter von Software für missionskritische intelligente Systeme, gab heute bekannt, dass VxWorks im On-Board-Computer (OBC) zur Steuerung des Astroscale-Raumfahrzeugs ELSA-M Servicer eingesetzt wird.

Image credit: Astroscale

Astroscale entwickelt innovative Lösungen, um nachhaltige Raumfahrtsysteme zu schaffen und die wachsende, gefährliche Ansammlung von Weltraummüll einzudämmen. Die End-of-Life-Servicelinie (ELSA-M) von Astroscale bietet eine Lösung für Weltraummüll, um mehrere Satelliten zugleich auf einem Einsatz sicher und verantwortungsvoll einzufangen und außer Betrieb zu nehmen.

"Astroscale ist mit dem Gefahrgut Weltraummüll befasst und wir sind stolz darauf, ihnen dabei zu helfen, ihre Mission zur Entwicklung nachhaltiger Weltraumprogramme voranzutreiben", sagte Avijit Sinha, Chief Product Officer von Wind River. "Unsere branchenführende Technologie zeigt die anhaltende Führungsrolle von Wind River bei Echtzeit-Softwarelösungen für missionskritische Systeme. Seit Jahrzehnten unterstützt Wind River erfolgreich komplexe Weltraummissionen und hilft Kunden, die einzigartigen Herausforderungen dieser Programme zu meistern."

"Unser ELSA-M-Dienst konzentriert sich darauf, die Entsorgungsprobleme zu lösen, mit denen sich die Betreiber am Ende der Lebensdauer ihrer Satelliten konfrontiert sehen. Angesichts des zunehmenden Drucks von Regulierungsstellen, der Industrie und der Öffentlichkeit, der Nachhaltigkeit im Weltraum eine höhere Priorität einzuräumen, bietet der ELSA-M-Dienst von Astroscale Satellitenbetreibern eine proaktive Möglichkeit, die orbitale Umwelt und die von ihnen angebotenen Dienste zu schützen", sagte Stephen Wokes, technischer Leiter von Astroscale Ltd. "Die äußerst komplexen Rendezvous-Operationen erfordern ein Höchstmaß an Präzision, hochwertige Robotik und Bordsysteme für erfolgreiches Manövrieren und Einfangen. Daher ist es unerlässlich, mit einer Software auf Grundlage bewährter Technologie wie der von Wind River zu arbeiten."

Das OBC wird das Rendezvous zwischen dem Servicer-Raumschiff von Astroscale und dem Satelliten des Kunden unterstützen. Die Softwareanwendungen von Astroscale auf VxWorks sind für die visuelle Verarbeitung auf dem Computersystem verantwortlich, das ELSA-M steuern wird. Ein hohes Maß an Präzision ist für die Roboteroperationen erforderlich, zu denen auch das Manövrieren beim Rendezvous zwischen dem ELSA-M-Servicer und ausgemusterten Satelliten gehört.

Eine In-Orbit-Demonstrationsmission (IOD) zum Einfangen eines inaktiven Satelliten wird voraussichtlich im Jahr 2025 starten. Dies wird das erste Mal sein, dass ein kommerzieller ADR-Satellit (Active Debris Removal) einen durchgehenden Entsorgungsdienst für einen vollständigen und repräsentativen Kunden-Satelliten leistet. Der Einsatz ist Teil der Partnerschaft von Astroscale mit OneWeb und der Europäischen Weltraumorganisation (ESA).

VxWorks bietet konkurrenzlose deterministische Hochleistung und setzt die Maßstäbe für eine skalierbare, zukunftsfähige, sichere und zuverlässige Betriebsumgebung für die Nutzung missionskritischer Computersysteme, für die die höchsten Standards erforderlich sind. Seit mehr als drei Jahrzehnten liefert Wind River die bewährteste Softwareplattform, um Dutzende intelligenter Systeme ins All zu bringen, was zu einigen der bedeutendsten Weltraummissionen der Geschichte geführt hat.

Über Wind River

Wind River ist ein weltweit führender Anbieter von Software für missionskritische intelligente Systeme. Seit 40 Jahren ist das Unternehmen ein Innovator und Pionier und versorgt Milliarden von Geräten und Systemen, die ein Höchstmaß an Sicherheit, Schutz und Zuverlässigkeit erfordern. Die Software und das Fachwissen von Wind River beschleunigen die digitale Transformation in allen Branchen, darunter Automobil, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Industrie, Medizin und Telekommunikation. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Portfolio, das durch erstklassige globale professionelle Dienstleistungen und Support unterstützt wird, wie auch durch ein ausgedehntes Partner-Ökosystem. Weitere Informationen finden Sie unter www.windriver.com.

Über Astroscale

Astroscale ist das erste private Unternehmen mit der Vision, die sichere und nachhaltige Entwicklung des Weltraums zum Nutzen zukünftiger Generationen zu gewährleisten, und das einzige Unternehmen, das sich auf die Wartung im Orbit auf allen Umlaufbahnen spezialisiert hat. Astroscale wurde 2013 gegründet und entwickelt innovative und skalierbare Lösungen für das gesamte Spektrum der Wartung im Orbit, einschließlich Lebensdauerverlängerung, Situationserkennung im Weltraum, Außerbetriebnahme und aktive Müllbeseitigung, um nachhaltige Weltraumsysteme zu schaffen und die wachsende und gefährliche Ansammlung von Weltraummüll einzudämmen. Astroscale definiert außerdem Geschäftsszenarien und arbeitet mit staatlichen und kommerziellen Interessengruppen zusammen, um Normen, Vorschriften und Anreize für die verantwortungsvolle Nutzung des Weltraums zu entwickeln. Astroscale hat seinen Hauptsitz in Japan und Niederlassungen in Großbritannien, den USA und Israel. Astroscale ist ein schnell wachsendes Venture-Unternehmen, das daran arbeitet, sicheres und nachhaltiges Wachstum im Weltraum voranzutreiben und zunehmende Umweltprobleme zu lösen. Weitere Informationen finden Sie unter www.astroscale.com.

Über ELSA-M

ELSA-M (End of Life Services by Astroscale Multiple) ist die Nachfolgemission der selbstfinanzierten ELSA-d-Mission von Astroscale und wird auf Grundlage eines Orbit-Technologiedemonstrators weiter entwickelt. ELSA-M wird die kommerzielle Machbarkeit von Rendezvous und magnetischer Ergreifung im Orbit anhand der dort vorhandenen Kunden-Satelliten zeigen.

Der Start ist für 2025 geplant und die Technologie wird in der Astroscale UK-Anlage Zeus auf dem Harwell Science and Innovation Campus intern entwickelt. Nach dem Start wird das Raumschiff auch im Mission Control Center von Astroscale intern betrieben. Der ELSA-M-Servicer wird eine Reihe zukünftiger Satellitenbetreiber unterstützen, einschließlich Konstellationen, die mit einer kompatiblen magnetischen Haltevorrichtung wie der Astroscale Docking Plate ausgestattet sind.

Die Mission wird von der britischen Weltraumbehörde im Rahmen des Sunrise-Programms unterstützt, das als öffentlich-private Partnerschaft zwischen der ESA und OneWeb betrieben wird.

Sehen Sie sich das Werbevideo zu ELSA-M auf dem Youtube-Kanal von Astroscale an.

