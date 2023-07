Die Zusammenarbeit zwischen B2BinPay und Ledger, zwei führenden Unternehmen in ihren Branchen, stellt einen entscheidenden Fortschritt dar. Durch diese innovative Partnerschaft können Kunden nun auf ein exklusives Angebot zugreifen: eine gebrandete Ledger Nano X Hardware-Wallet.

Die limitierte Wallet-Edition weist ein unverwechselbares Design für die Krypto-Verarbeitung auf und trägt das B2BinPay-Logo an prominenter Stelle. Die gemeinsamen Anstrengungen der beiden Unternehmen sind ein Beleg für ihre Kompetenz, ein hervorragendes Produkt für ihre Kunden zu liefern.

Zwei Arten von Kunden haben Zugang zu diesen exklusiven Geschäftsbüchern:

1. Neue Händler und Unternehmenskunden;

2. Stammkunden, die B2BinPay unterstützen.

Diese gebrandeten Bücher dienen als Zeichen der Wertschätzung für ihre kontinuierliche Unterstützung.

Um Kunden ein reibungsloses Einkaufserlebnis zu bieten, wird B2BinPay personalisierte Promo-Codes für den Erwerb ihrer Hardware-Wallets bereitstellen. Diese verschiedenen Codes können auf der offiziellen Website von Ledger auf der angegebenen Seite für die Zusammenarbeit eingegeben werden, so dass Einzelpersonen ihre einzigartigen Geräte mühelos sichern können.

Bitte beachten Sie, dass von diesen Marken-Wallets nur 1000 Stück verfügbar sind. Diese begrenzte Menge unterstreicht die Exklusivität und den außergewöhnlichen Wert dieser Geräte und macht sie bei Kryptowährungsfans und Sammlern sehr begehrt.

Vorteile von Ledger

Die renommierten Multicurrency-Geräte von Ledger haben das Vertrauen von Personen gewonnen, die eine sichere Möglichkeit suchen, ihre privaten Kryptowährungsschlüssel offline zu speichern. Diese Geräte bieten einen unschlagbaren Schutz gegen Hacker, während sie gleichzeitig eine einfache Verwaltung von Vermögenswerten ermöglichen und die Transparenz von Transaktionen gewährleisten.

Die Partnerschaft zwischen B2BinPay und Ledger ermöglicht den Kunden den Zugang zu den branchenführenden Lösungen für die Speicherung von Kryptowährungen. Mit diesen zuverlässigen Hardware-Wallets können Kunden ihre Portfolios vertrauensvoll diversifizieren und ihre Vermögenswerte effizient verwalten, während sie gleichzeitig ein Höchstmaß an Sicherheit erhalten.

Durch die Zusammenarbeit von B2BinPay und Ledger wird den Kunden der Zugang zu erstklassigen Speicherlösungen garantiert. Dies gibt ihnen die Möglichkeit, sich in der Welt der Kryptowährungen sicher zu bewegen und sorgt für eine bessere und beruhigende Kontrolle über ihre digitalen Vermögenswerte.

Vorteile von B2BinPay

Als All-in-One-Lösung für sichere Kryptowährungstransaktionen ermöglicht B2BinPay Unternehmen das effiziente Senden, Empfangen, Konvertieren und Akzeptieren von Kryptowährungen. Dank der Unterstützung der wichtigsten Kryptowährungen können Kunden ihre digitalen Vermögenswerte problemlos in ihrem bevorzugten Fiat-, Coin- oder Stablecoin-Format konsolidieren.

Die Zusammenarbeit mit Ledger stärkt das Engagement des Unternehmens, zuverlässige und effiziente Lösungen für die Verwaltung von Krypto-Vermögenswerten zu liefern. Diese Partnerschaft stärkt das Vertrauen in die Fähigkeit des Unternehmens, die sich entwickelnden Bedürfnisse seiner geschätzten Kunden zu erfüllen und gleichzeitig an der Spitze des Fortschritts in der FinTech-Branche zu bleiben.

