Das bahnbrechende digitale Studio erweitert die Nutzung der Videoschutz- und Anti-Piraterie-Technologien von Verimatrix in seiner preisgekrönten "Backstage"-Plattform, um Kunden aus der Unterhaltungsbranche bei der Produktion von mehr als 450 exklusiven Premierenveranstaltungen zu unterstützen Tendenz steigend.

Die Verimatrix Streamkeeper Multi-DRM- und Watermarking-Technologien sind in die Plattform von Little Cinema Digital integriert und ermöglichen es Studios und Streaming-Netzwerken, Film-, Fernseh- und Streaming-Premieren weltweit mit nur einem Klick sicher zu hosten.

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX), der führende Anbieter von Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt, gab heute bekannt, dass das in New York ansässige und für den Emmy nominierte Unternehmen Little Cinema Digital, ein bestehender Kunde von Verimatrix für den Schutz von Videos, kürzlich seine Zusammenarbeit erweitert hat, die nun auch die modernsten Streamkeeper Multi-DRM und Streamkeeper Watermarking umfasst, um sein schnell wachsendes Geschäft mit digitalen Veranstaltungen weiter zu beschleunigen und zu rationalisieren. Darüber hinaus wurde die Verimatrix-Sicherheit vollständig in die Event-Management-Plattform "Backstage" von Little Cinema Digital integriert, so dass jede interaktive Livestream-Produktion mit einem einzigen Klick um Anti-Piraterie- und Videoschutzdienste in Studioqualität erweitert werden kann.

Mit Hunderten von mit Spannung erwarteten virtuellen Premierenveranstaltungen investiert Little Cinema Digital weiterhin in die Schutztechnologien von Verimatrix, um seinen Kunden die Sicherheit zu bieten, die sie aufgrund des hohen Werts der von ihnen präsentierten Unterhaltungsinhalte benötigen. Da die Inhalte der Vorabversion potenzielle Raubkopierer auf den Plan rufen, steht die Sicherheit immer an erster Stelle. Bis heute hat Little Cinema Digital mehr als 1,2 Millionen Besucher auf der Plattform und 3 Millionen Zuschauer bei Simulcasts erreicht.

"Little Cinema Digital ist in Hollywood und auf der ganzen Welt rasend schnell auf dem Radarschirm aufgetaucht", sagte Asaf Ashkenazi, CEO von Verimatrix. "Es ist ein klares Beispiel dafür, wie wir mit einem Streaming-Innovator zusammenarbeiten und ihn mit dem technischen Vertrauen ausstatten können, das sie selbst an seine prestigeträchtigen und anspruchsvollen Kunden weitergeben kann. Der erweiterte Einsatz unserer preisgekrönten und zuverlässigen Videosicherheitstechnologien unterstreicht das Engagement von Verimatrix, unübertroffene Anti-Piraterie-Lösungen für Unternehmen anzubieten, die diese Stärke als Teil ihres Gesamtwertes für eine Branche anerkennen. Wir fühlen uns geehrt, dass wir Little Cinema Digital bei der Premiere so vielfältiger Inhalte helfen können; von Coming 2 America und Star Trek, bis hin zu Xbox und kürzlich dem allerersten Netflix Virtual Upfront."

"Little Cinema Digital hat bewiesen, dass die heutigen Unterhaltungspremieren und Fan-Erlebnisse auf ein globales "At Home"-Publikum skaliert werden können und ein beispielloses Engagement für Marken und Studios gleichermaßen erreichen. Wir sehen eine erstaunliche Kundenbindung, soziale Postings und eine enorme weltweite Beteiligung an den Premium-Veranstaltungen und -Erlebnissen unserer Kunden zu Hause zu einem Bruchteil der realen Kosten", sagte Jay Rinsky, Gründer von Little Cinema. "Wir sind eines der wenigen Unternehmen, die sicher virtuelle Erlebnisse mit vorveröffentlichten Inhalten in einer raubkopierfreien Umgebung anbieten können. Verimatrix ist ein großartiges Unternehmen, mit dem wir zusammenarbeiten. Die Integration von Streamkeeper Multi-DRM und Watermarking erhöht das Vertrauen in unsere Plattform, ermöglicht eine schnelle Markteinführung mit "Ein-Klick-Sicherheitsfunktionen" und hilft uns, unser Geschäft auf neue Märkte und Branchen auszudehnen, die sichere Erlebnisse schätzen."

Weitere Informationen über die gesamte Palette der Streamkeeper-Lösungen zum Schutz von Videos und zum Schutz vor Piraterie sowie über die Cybersicherheitsprodukte von Verimatrix finden Sie unter www.verimatrix.com.

Über Little Cinema Digital

Little Cinema ist ein Emmy-nominiertes, preisgekröntes Full-Service-Studio für digitale Erlebnisse, das von unserer Technologieplattform "Backstage" unterstützt wird. Das Unternehmen ist auf hochwertige interaktive videobasierte Erlebnisse für weltweit führende Marken wie Disney, Netflix, Paramount, Warner Brothers und andere spezialisiert. Little Cinema hat Pionierarbeit bei der Skalierung von videobasierten Veranstaltungen und Erlebnissen für ein globales Publikum geleistet und dabei die höchsten Standards für Compliance, Sicherheit und weltweit führende interaktive Funktionen erfüllt. Das hauseigene Team aus hochmodernen kreativen Technologen, Entwicklern, Videoingenieuren und Designern arbeitet mit allen großen Streamern und Studios zusammen, um komplexe, wunderschöne und maßgeschneiderte Erlebnisse zu schaffen. Besuchen Sie www.lcdigital.io und www.littlecinema.net.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) hilft, die moderne vernetzte Welt mit Sicherheit für Menschen zu versorgen. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, auf den Menschen ausgerichteter und reibungsloser Sicherheit. Führende Marken wenden sich an Verimatrix, um alles zu sichern, von Premium-Filmen und Live-Streaming-Sport bis hin zu sensiblen Finanz- und Gesundheitsdaten sowie kritischen mobilen Anwendungen. Wir ermöglichen die vertrauenswürdigen Verbindungen, auf die sich unsere Kunden verlassen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt diese Inhalte und Erfahrungen anzubieten. Verimatrix hilft Partnern, schneller auf den Markt zu kommen, einfach zu expandieren, wertvolle Einnahmequellen zu schützen und neues Geschäft zu gewinnen. Besuchen Sie www.verimatrix.com.

