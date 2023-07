Decision Intelligence-Plattform und Lösungen für Finanzkriminalität von Quantexa werden für die Steigerung der Effizienz durch Automatisierung und die Anreicherung von Graphanalysen und Netzwerkanalysen ausgezeichnet

LONDON und NEW YORK, July 20, 2023, ein weltweit führender Anbieter von Decision Intelligence (DI)-Lösungen für den öffentlichen und privaten Sektor, bekanntgegeben, dass das Unternehmen von Celent, einem globalen Forschungs- und Beratungsunternehmen, das wichtigen Entscheidungsträgern in Finanzinstituten technologisches Fachwissen zur Verfügung stellt, im xCelent Anti-Money Laundering (AML) Transaction Monitoring Report 2023, einer unabhängigen Quelle, die Finanzinstituten bei der Auswahl eines AML-Anbieters hilft, der ihren Anforderungen am besten entspricht, für seine herausragende Technologie ausgezeichnet wurde. Der Bericht von Celent enthält Profile von 17 weltweit verfügbaren AML TM-Systemen, einschließlich eines Überblicks über deren Funktionalität, Kundenstamm, Technologie, Implementierung, Preisgestaltung und Support, um wichtigen Finanzinstituten die Orientierung auf dem Markt zu erleichtern.



Celent würdigte Quantexa als "Pionier bei der Nutzung der Entitätsauflösung [...], um eine granulare, tiefgehende Netzwerkanalyse zur Unterstützung der forensischen Untersuchung von Finanzverbrechen zu ermöglichen." Zu den wichtigsten Vorteilen gehört die Fähigkeit der Plattform, "interne Transaktions- und Kundendaten sowie externe Daten [...] zu Unternehmen, Transaktionen und anderen Aktivitäten sowie zu Gegenparteien aufzulösen, um hochgradig angereicherte Netzwerkanalysen der zugehörigen Konten zu generieren, die Risikoerkenntnisse zutage fördern können", und "einen Großteil des Untersuchungsprozesses zu automatisieren und dadurch die Effizienz der Analysten zu steigern."

Die Kunden bewerteten die Decision Intelligence-Plattform und die AML-Lösungen von Quantexa insgesamt sehr positiv, wobei die Geschwindigkeit der Implementierung und die Flexibilität des Datenmodells die höchsten Bewertungen für die Implementierungserfahrung bzw. die Technologie erhielten. Sie schätzten auch die Funktionen der Plattform zur Analyse von Grafiken und Netzwerken/Links. Die Befragten hoben das Wissen des Teams von Quantexa über ihre Lösung und die entsprechende Technologie hervor. Ein Kunde erwähnte "ein hohes Maß an Service und Reaktionsfähigkeit im Vergleich zu anderen Anbietern".

Dan Higgins, Chief Product Officer von Quantexa, dazu: "Von Celent als Best-in-Class-Anbieter für AML-Lösungen anerkannt zu werden, ist ein echter Beweis für die Innovation und den Wert, den wir unseren Kunden bieten. Wir sind ständig bestrebt, unseren Kunden erstklassige Lösungen anzubieten, die ihnen helfen, Informationen in Erkenntnisse zu verwandeln und Erkenntnisse in die Fähigkeit, ihre Unternehmen zu schützen, zu optimieren und zu vergrößern. Die Tatsache, dass Celent unsere Lösung für ihre tiefgreifende Wirkung anerkennt, sowie das umfassende Wissen unserer Teams, das uns bei der forensischen Untersuchung von Finanzkriminalität hilft, ist inspirierend und lohnend."

Die Plattform von Quantexa gibt führenden Banken, Fintechs und Aufsichtsbehörden die Möglichkeit, ihre Daten zu verstehen, indem sie isolierte Systeme miteinander verbindet, um sie zu schützen, zu optimieren und zu erweitern. Durch den Schutz vor und die Bekämpfung von Finanzkriminalität können die Kunden von Quantexa widerstandsfähiger werden, verborgene Risiken schneller erkennen und fundiertere und vertrauenswürdigere Entscheidungen über AML-Risiken treffen.

Um den Bericht von Celent herunterzuladen, der ein Profil der Decision Intelligence-Lösung von Quantexa für die Überwachung von AML-Transaktionen enthält, besuchen Sie hier die Website von Quantexa.

