Wasserstoff und Elektromobilität gewinnen wieder an Momentum. Erst der erfolgreiche Börsengang von ThyssenKrupp Nucera, dann der Rekordumsatz bei Nel ASA und der Rekordgewinn bei BYD. Von dem positiven Sentiment sollten auch Plug Power und Globex Mining profitieren. Plug Power ist angesprungen und hat in den letzten Tagen über 10 % zugelegt. Analysten sehen weiteres Kurspotenzial. Darüber verfügt auch Globex Mining. Der Mineninkubator in Nordamerika dürfte von der nächsten Rohstoffhausse profitieren. Bei der ThyssenKrupp Aktie sehen Analysten 100 % Kurspotenzial.

