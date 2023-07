FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Neue Presse" zu Putins Absage beim Brics-Gipfel:

"Putins Absage beim Brics-Gipfel in Südafrika ist ein Akt der Verzweiflung. Das Risiko einer Verhaftung ist so hoch, dass sich der russische Präsident nicht traut, persönlich zu erscheinen. Mit einem internationalen Haftbefehl im Nacken sind seine Reisemöglichkeiten so eingeschränkt, dass er kaum noch auf der internationalen Bühne in Erscheinung treten kann. Er hat sich selbst in eine Falle manövriert."