NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Hitze:

"Unter Umständen werden wir uns bald an eine Siesta gewöhnen können oder müssen - an der Dramatik, mit der die Erderwärmung voranschreitet, ändert das nichts. Während wir eine Anpassung an steigende Temperaturen in Deutschland noch hinbekommen können, wird das in den Hitze-Hotspots bald nicht mehr ohne Weiteres möglich sein. Umso unverständlicher bleibt die Zurückhaltung, durch die sich Teile der Politik auszeichnen. Auf diese Art mag man in den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts noch Wahlkämpfe gewinnen, am Ende tragen die Verantwortlichen zu einer Art Titanic-Stimmung bei."/yyzz/DP/he