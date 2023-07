FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung' zu konservativer Politik:

"Was ist mit jenen Menschen, die traditionelle Werte und Überzeugungen vertreten? Der konservative Flügel der Union stellte über Jahrzehnte solch einen Anker dar. Aber mit dem Kurs Richtung Mitte unter Angela Merkel gab die CDU den rechten Rand frei für die Konkurrenz. Heute würde sich die Partei verwahren, "rechts" zu sein. Und linke Parteien ergötzen sich an der Not der Union. Jeden Versuch, etwa vom gegenwärtigen CDU-Chef Friedrich Merz, verlorenes politisches Terrain zurückzugewinnen, diskreditieren sie als AfD-nahen Populismus. Mit dieser Schlacht machen sie das Problem aber nur noch größer. Denn Menschen, die eine politische Heimat suchen, gibt man damit radikalen Kräften preis. Ausgrenzung sorgt für Radikalisierung."