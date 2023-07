DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Ehegattensplitting und Machos:

"Was sollten die Parteien stattdessen ansprechen? Keine schnellere Verurteilung eines Schwimmbadschlägers wird uns aus dem Keller der Rankings zur internationalen Wettbewerbsfähigkeit bringen. Keine Abschaffung eines Steuervorteils lässt die steigenden Pleitezahlen von Betrieben und Privatleuten zurückgehen. Jeder vierte Mittelständler gibt inzwischen auf, und den vielen Niedriglohnbeziehern gibt die Inflation im Supermarkt den Rest. Man fragt sich deshalb schon, warum CDU und SPD nicht aufwachen und gegen den wachsenden Wohlstandsverlust vorgehen. Sonst wird aus dem Höhenflug der AfD in den Umfragen ein Stresstest für die Demokratie. In Deutschland wird sich um alles gekümmert, nur nicht ums Wesentliche."/yyzz/DP/he