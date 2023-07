Shanghai (ots/PRNewswire) -YuanTech Solar, ein neuer Photovoltaik-Hersteller in China, gab bekannt, dass das Unternehmen einen Liefervertrag mit Suntrans New Energy BV, einem belgischen Anbieter von Solarlösungen, unterzeichnet hat. Der CEO von Suntrans, Herr Jan Claesen, und der Generaldirektor von YuanTech Solar, Herr Cao Mingjing, nahmen an der Unterzeichnungszeremonie teil. Im kommenden Jahr werden PV-Module mit einer Kapazität von insgesamt 40 MW geliefert werden. Gemäß dem Auftrag wird das Unternehmen bald die ersten rein schwarz gehaltenen Typ-N-TOPCon-Module mit einer Kapazität von 2,4 MW liefern.Am 19. Juli haben Herr Jan Claesen und sein Team den Produktionsstandort von YuanTech Solar in Chuzhou besucht und sich begeistert gezeigt von der intelligenten Produktionslinie und der vollautomatischen und effizienten Produktion. Herr Jan Claesen sagte, das Unternehmen habe sein Vertrauen in die Zusammenarbeit mit YuanTech Solar weiter vertieft, und hofft, dass die beiden Seiten auch in Zukunft weiterhin zusammenarbeiten werden, um Ergebnisse zu erzielen, die für beide Seiten von Vorteil sind.Belgien liegt in Westeuropa, hat eine hochentwickelte Wirtschaft und hängt in hohem Maße von ausländischen Ressourcen ab. Angesichts der raschen wirtschaftlichen Entwicklung und der kontinuierlich zunehmenden Nachfrage nach Elektrizität hat die lokale Regierung aktiv exklusive Maßnahmen zur Förderung der Entwicklung einer sauberen Energieindustrie in Gang gesetzt. Angetrieben durch den Markt und Richtlinien hat die installierte PV-Kapazität bereits in 2020 1 GW überschritten, und laut den neuesten Statistiken von IRENA erreichte die Gesamtkapazität Belgiens im Bereich erneuerbare Energien Ende 2022 13,0 GW, von denen Photovoltaik mehr als die Hälfte ausmachte, bis zu 6,9 GW.Suntrans ist auf die Bereitstellung von Solarenergielösungen für Kunden auf der ganzen Welt sowie auf die Entwicklung, Prototyperstellung, Produktion und Logistik von Solarmontagesystemen und Speicherlösungen für Solarenergieanlagen spezialisiert. Die kooperative Beziehung zwischen YuanTech Solar und Suntrans ist ein weiterer Meilenstein in der Expansion von YuanTech Solar in ausländische Märkte und wird es dem Unternehmen ermöglichen, den Einfluss seiner Marke im Ausland weiter auszubauen.Informationen zu YuanTech SolarYuanTech Solar ist ein Technologieunternehmen, das sich auf die Forschung und Entwicklung, die Herstellung, den Vertrieb und Serviceleistungen für die neue Generation von Typ-N-TOPCon-Photovoltaik-Produkten konzentriert. Das Unternehmen wurde im Januar 2022 gegründet und plant, 1,5 Milliarden Yuan zu investieren (ca. 224 Millionen US-Dollar), um eine Produktionsstätte für PV-Module mit einer Kapazität von 5 GW in Chuzhou, Provinz Anhui, zu errichten. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, ein weltweit führender Anbieter von sauberer Energie zu werden, indem es einen marktorientierten Ansatz verfolgt und technologische Innovationen als treibende Kraft einsetzt, um den Wandel hin zu sauberer, kohlenstoffarmer, sicherer und effizienter Energie voranzutreiben.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1960403/YT_logo_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/yuantech-solar-hat-einen-40mw-modulliefervertrag-mit-dem-belgischen-vertriebsunternehmen-suntrans-unterzeichnet-301881698.htmlPressekontakt:marketing@ytsolar.comOriginal-Content von: YuanTech Solar Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167170/5562677