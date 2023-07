BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Außenminister der EU-Staaten wollen an diesem Donnerstag (10.00 Uhr) bei einem Treffen in Brüssel über mögliche langfristige Unterstützungszusagen für die von Russland angegriffene Ukraine beraten. Konkret wird es etwa um die Frage gehen, wie sich die EU an einer Initiative für eine Art Sicherheitspakt beteiligen kann. Diese war in der vergangenen Woche von der G7-Gruppe westlicher Wirtschaftsmächte vorgestellt worden und soll in den kommenden Monaten mit konkreten Inhalten gefüllt werden.

Nach Angaben eines EU-Beamten geht es vor allem darum, der Ukraine klarer als bislang zu sagen, was sie in Zukunft an Unterstützung erwarten kann. Neben der weiteren finanziellen Förderung von Waffenlieferungen durch Mitgliedstaaten könnten dies auch Zusagen zu einem Ausbau des EU-Ausbildungsprogramms für die ukrainischen Streitkräfte sein.

Weiteres Thema des letzten regulären EU-Außenministertreffens vor der politischen Sommerpause sind die Beziehungen der EU zur Türkei nach der Wiederwahl von Präsident Recep Tayyip Erdogan. Deutschland hofft, dass es nach Jahren mit viel Streit die Chance auf eine Wiederannäherung gibt. Zudem soll es per Videoschalte einen rund eineinhalbstündigen Austausch mit US-Außenminister Antony Blinken geben. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba soll ebenfalls per Videoschalte über die aktuelle Lage und den aktuellen Bedarf an Unterstützung berichten. Für Deutschland wird Außenministerin Annalena Baerbock in Brüssel erwartet./aha/DP/stw