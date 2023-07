Diejenigen, die immer noch Anteile von British American Tobacco (BAT) in ihrem Portfolio halten, müssen über ein nahezu unerschütterliches Vertrauen in eine große Wende verfügen. Der Aktientitel befindet sich seit etwa einem Jahr in einem Abwärtsstritt und erreichte kürzlich bei 29,39 Euro erneut ein neues Jahrestief. Im Vergleich zu den Spitzenzeiten des Jahres 2022 sind die Kurse um fast 30 Prozent gesunken. ...

