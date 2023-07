Urteil: XRP ist kein Wertpapier, erster Sieg der Branche gegen die SEC schafft Präzedenzfall für andere Token in den USA.

Vom ersten Tag an hat Ripple gesagt, die Klage der SEC gegen das Unternehmen (und seinen CEO und Vorsitzenden) sei unbegründet und ein weiterer Versuch, durch Einschüchterung und Durchsetzung zu regulieren. Die Entscheidung des Gerichts vom 13. Juli ist ein Meilenstein, nicht nur für Ripple, sondern für die gesamte Kryptoindustrie in den USA.

In diesem Fall ging es immer nur um eine Sache: ob XRP, ein Krypto-Token, ein Anlagevertrag und damit ein Wertpapier im Sinne des Gesetzes sein kann. Das Gericht stellte unmissverständlich fest, dass XRP als digitales Token an und für sich kein Wertpapier ist. Das Urteil von letzter Woche macht deutlich, dass die fehlgeleitete Theorie der SEC dass Krypto-Token für sich allein genommen Wertpapiere sind keine Unterstützung im Gesetz hat.

"Die Entscheidung des Gerichts ist ein historisches Ereignis, nicht nur für das Unternehmen, sondern auch für die Kryptowährung insgesamt", sagte Brad Garlinghouse, CEO von Ripple. "Wir haben seit den ersten Tagen des Prozesses gesagt, dass Ripple auf der richtigen Seite des Gesetzes und der Geschichte stehen würde. Für den Fortschritt lohnt es sich zu kämpfen. Diese Entscheidung ist ein bedeutender Schlag für die Agenda der Behörde zur Regulierung durch Durchsetzung, und ich hoffe, dass wir bald auf diese Entscheidung als Wendepunkt zurückblicken werden, damit der Kongress handelt und klare Regeln für die Kryptowährung in den USA aufstellt."

Darüber hinaus stellte das Gericht fest, dass es sich um eine Rechtsfrage handelt:

XRP-Verkäufe von Ripple an Börsen keine Wertpapiere.

Wertpapiere. XRP-Verkäufe durch Ripple-Führungskräfte keine Wertpapiere.

Wertpapiere. Ripples XRP-Ausschüttungen an Entwickler, an Wohltätigkeitsorganisationen und an Mitarbeiter keine Wertpapiere.

"In seinem Urteil unterscheidet das Gericht zwischen dem Token selbst und der Art und Weise, wie er verkauft wird, und erklärt, dass XRP an und für sich kein Investmentvertrag ist. Diese Entscheidung wird tiefgreifende Auswirkungen darauf haben, wie digitale Token in den USA in Zukunft klassifiziert werden", sagte Stu Alderoty, Chief Legal Officer von Ripple. "Das Urteil des Gerichtshofs kann nun von anderen genutzt werden, die im Fadenkreuz der Behörde stehen. Die SEC kann sich nicht mehr auf ihre Bilanz in der Kryptowirtschaft berufen, die bisher im Großen und Ganzen aus Vergleichen mit Akteuren bestand, die nicht die Mittel oder die Überzeugung hatten, sich zu wehren."

Weitere Gerichtsverfahren beziehen sich nur auf bestimmte vertragliche Verkäufe an institutionelle Investoren (das Gericht hat diese Verträge als Wertpapiere eingestuft, nicht den Token selbst) gemäß der Anordnung des Gerichts. Alles andere ist eine Frage des Gesetzes.

Das Streben von Ripple nach einer soliden Krypto-Regulierung in den USA ist noch lange nicht abgeschlossen, sondern steht erst am Anfang. In der Zwischenzeit wird Ripple weiterhin in Länder investieren, die einen klaren regulatorischen Rahmen geschaffen haben. Letzten Monat hat die Monetary Authority of Singapore Ripple eine In-Principle Approval (IPA) für eine Major Payments Institution License erteilt. Mehrere ausländische Regulierungsbehörden, darunter die in Japan, der Schweiz, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Großbritannien, hatten bereits festgestellt, dass XRP kein Wertpapier ist.

