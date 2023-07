AUSTIN (dpa-AFX) - Tesla könnte nach Angaben von Konzernchef Elon Musk die fortgeschrittene Version seines Assistenzsystems Autopilot einem anderem großen Hersteller zur Verfügung stellen. Musk nannte in einer Telefonkonferenz mit Analysten am Mittwoch (Ortszeit) nicht den Namen des interessierten Unternehmens, mit dem Tesla in Gesprächen sei. Es wäre das erste Mal, dass die Technologie in Fahrzeugen eines anderen Hersteller zum Einsatz kommt.

Konkret geht es laut Musk um die Version, die Tesla "Full Self-Driving" (komplett selbstfahrend) nennt. Fahrer in den USA können sie derzeit testen. Anders als es der Name suggeriert, macht FSD das Fahrzeug nach gängiger Branchendefinition nicht zu einem autonomen Auto, sondern es ist weiterhin nur ein Assistenzsystem. Videos von FSD-Testern zeigten zum Teil gravierende Fehler der Software, die vom Menschen am Steuer korrigiert werden mussten.

Musk bekräftigte zugleich am Mittwoch, dass FSD mit der Zeit weitaus besser als ein menschlicher Fahrer sein werde./so/DP/zb