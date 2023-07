MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Berater von PwC sehen die deutsche Industrie derzeit eher schwach aufgestellt. In einer am Donnerstag vorgestellten Analyse kritisieren sie insbesondere die Fähigkeit des Sektors, sich nach Krisen wieder zu erholen. "Der Industriesektor wirkt aktuell wie ein Patient, der lange Zeit über seine Verhältnisse gelebt hat und nun nach jeder weiteren Infektion länger braucht, um wieder fit zu werden", sagte Studienautor Michael Weiss.

Zugleich habe sich "bei vielen Unternehmen die Unsitte eingeschlichen, im Zweifel auf den Staat als Retter zu hoffen, anstatt die offensichtlich vorhandenen Probleme selbst anzugehen", kritisiert Weiss. Die Industrie sei immer noch stark, aber nicht mehr so vital wie früher.

Für die Erhebung hatte die zu PwC gehörende Beratung Strategy& die Entwicklung aller deutschen Unternehmen, die 2021 mehr als 500 Millionen Euro Umsatz machten seit dem Jahr 2000 analysiert. Umsatz und Margen entwickelten sich dabei in der Industrie insbesondere in und nach Krisenjahren schlechter als in anderen Sektoren./ruc/DP/zb