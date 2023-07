MYKOLAJIW (dpa-AFX) - Bei Angriffen auf das Zentrum der südukrainischen Stadt Mykolajiw sind mindestens sieben Menschen verletzt worden, darunter auch drei Kinder. In der Stadt seien ein dreistöckiges Wohngebäude sowie mehrere Garagen in Brand geraten, berichtete das Internetportal "Ukrajinska Prawda" unter Berufung auf den Leiter der lokalen Militärverwaltung und den Bürgermeister. Russland führt seit fast 17 Monaten einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland Ukraine. Immer wieder Ziel von russischem Beschuss sind dabei auch die südlichen Regionen am Schwarzen Meer, die für die Ukraine aufgrund ihrer Hafeninfrastruktur von großer Bedeutung sind./gma/DP/zb