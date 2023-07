TOKIO/SEOUL/WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA wollen mit ihren beiden asiatischen Verbündeten Japan und Südkorea Medienberichten zufolge im August zu einem Gipfeltreffen zusammenkommen. US-Präsident Joe Biden wolle den japanischen Regierungschef Fumio Kishida und den südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol am 18. August in Camp David nahe Washington treffen, berichteten südkoreanische und japanische Nachrichtenagenturen am Donnerstag unter Berufung auf Regierungskreise. Das Dreiertreffen sei von Biden am Rande des kürzlichen G7-Gipfels im japanischen Hiroshima angeregt worden.

Bei dem Treffen der drei Verbündeten dürfte es um Nordkoreas wiederholte Raketenabschüsse sowie um das wachsende Machtstreben Chinas in der Region gehen. Nordkorea hatte erst am Mittwoch wieder zwei ballistische Raketen abgefeuert, nachdem ein US-amerikanisches Atom-U-Boot in Südkorea eingetroffen war. Kurz vor Nordkoreas Raketenabschuss hatte ein US-Soldat unerlaubt die innerkoreanische Grenze nach Nordkorea überquert und wurde dort wohl festgenommen.

UN-Beschlüsse untersagen dem international isolierten Nordkorea die Tests von ballistischen Raketen jeglicher Reichweite. Solche Raketen können - je nach Bauart - auch mit einem Atomsprengkopf bestückt werden. Die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel haben zuletzt wieder deutlich zugenommen. Vor diesem Hintergrund wollen die USA ihre militärische Zusammenarbeit mit Südkorea und Japan verstärken.