Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Um das Klima und die Umwelt zu schützen, ernähren sich immer mehr Erwachsene rein pflanzlich. Aber ist eine vegane Kost auch gut für Säuglinge und kleine Kinder? Marco Chwalek berichtet:Sprecher: Weltweit sind sich Expertinnen und Experten nicht einig, ob man kleine Kinder vegan ernähren kann oder ob man das strikt ablehnen sollte. Wir haben bei Stephanie Arndt vom Apothekenmagazin "Baby und Familie" nachgefragt, ob es machbar ist, kleine Kinder vegan zu ernähren, ohne das ihnen etwas fehlt:O-Ton Stephanie Arndt: 17 Sekunden"Sofern sich Eltern sehr gut auf das Thema vorbereiten und auch am besten eine qualifizierte Ernährungsberatung in Anspruch nehmen. Am besten auch noch die Kinderärztin oder Kinderarzt hinzuziehen, dann spricht nichts gegen eine vegane Kinderernährung."Sprecher: Aber die Eltern sollten unbedingt darauf achten, dass die Mahlzeiten immer mit Vitamin B12 ergänzt werden. Warum?O-Ton Stephanie Arndt: 25 Sekunden"Weil ein Mangel an Vitamin B12, bei Kindernzu schweren neurologischen Störungen führen kann, die auch nicht wieder rückgängig gemacht werden können. Und Vitamin B12 kommt vor allem in tierischen Produkten wie Fleisch, Fisch, Milch und Eiern vor. Und deswegen muss es unbedingt ersetzt werden. Die gute Nachricht: Vitamin B12 gibt es zum Beispiel auch in Tropfenform, die ganz einfach unter die Mahlzeiten gemischt werden können."Sprecher: Warum sollten Eltern nicht einfach Lebensmittel weglassen, wie zum Beispiel Fleisch oder Milchprodukte?O-Ton Stephanie Arndt: 22 Sekunden"Bei kleinen Kindern können sonst schnell Mängel im Nährstoffbereich entstehen. Zum Glück gibt es aber sehr gute pflanzliche Alternativen. Also, da wären zum Beispiel Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide, Kohl und Nüsse, die alle sehr gute Protein- und Ballaststofflieferanten sind und auch den Eisenbedarf decken können."Abmoderation: Übrigens, pflanzliches Eisen aus Getreide kann der Körper besser in Kombination mit Vitamin C aufnehmen. Darum sollten Eltern ins Müsli immer etwas Obst geben, rät "Baby und Familie".