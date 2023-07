Basellandschaftliche Kantonalbank / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Sonstiges

Halbjahresbericht 2023: BLKB legt gutes Resultat vor



20.07.2023 / 06:57 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Der BLKB-Konzern hat im ersten Halbjahr trotz eines von geopolitischen Spannungen, Inflationsdruck und der Zinswende geprägten Umfelds einen Geschäftserfolg von 91.1 Mio. CHF (plus 15,2 % zum Vorjahr) erreicht. Der Konzerngewinn beträgt 63.2 Mio. CHF und liegt um 21,1 % über der Vorjahresperiode. Liestal, 20.07.2023 Der Netto-Erfolg aus dem Zinsgeschäft beträgt 163.8 Mio. CHF. Dies bedeutet eine Steigerung um 16,3 % gegenüber der Vorjahresperiode, die insbesondere auf nachhaltiges Wachstum im Hypothekargeschäft und das positive Zinsumfeld zurückzuführen ist. Auch das Wachstum im Anlage- und Vermögensverwaltungsgeschäft setzt sich im ersten Halbjahr erfolgreich fort. Der erwirtschaftete Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft von 41.9 Mio. CHF liegt hingegen um 1,8 % unter dem Vorjahresergebnis. Der erzielte Erfolg aus dem Handelsgeschäft liegt mit 12.6 Mio. CHF 10,8 % über dem Vorjahr, was der grösseren Nachfrage nach Devisen und Sorten zuzuschreiben ist. «Die Ergebnisse des ersten Halbjahres in der neuen Strategieperiode zeigen, dass unsere Investitionen in die Beratungsqualität die richtige Entscheidung waren, um unsere hoch gesteckten Ziele zu erreichen», sagt John Häfelfinger, CEO der BLKB. Er bekräftigt die Ambition der BLKB: «Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, in den Bereichen Vorsorge, Anlagen und Unternehmenskunden die erste Adresse in der Region zu werden.» Kundschaft vertraut der BLKB Die Bilanzsumme des BLKB-Konzerns beträgt zum 30. Juni 2023 insgesamt 34.1 Mia. CHF. Die Kundinnen und Kunden haben der BLKB auf Stufe Konzern im ersten Halbjahr Netto-Neugelder im Umfang von rund 794 Mio. CHF anvertraut. Die Verpflichtungen aus Kundeneinlagen betragen 21.4 Mia. CHF. Das Kreditvolumen konnte gegenüber dem 31. Dezember 2022 um 1,7 % gesteigert werden und beläuft sich auf 25.5 Mia. CHF. Das Aktivgeschäft konnte grösstenteils durch Kundengelder refinanziert werden. Die Refinanzierungsquote bleibt mit 84,1 % auf hohem Niveau. Investitionen in die Zukunft Aufgrund von Investitionen in die Digitalisierung sowie in Innovationsprojekte und aufgrund der Umsetzung von regulatorisch vorgegebenen Projekten stieg der Sachaufwand um 2.4 Mio. CHF (+5,8 %) an. Der Personalaufwand hat im Vergleich zum Halbjahresergebnis 2022 um 8.9 Mio. CHF auf 73.5 Mio. CHF zugenommen. Diese Zunahme ist auf den Aufbau der Tochtergesellschaften sowie auf zusätzliche Investitionen in Umfang und Qualität bei der Kundenberatung und auf Investitionen in die Umsetzung der Strategie 2023-2027 zurückzuführen. Konsistente Risikopolitik Ein wichtiger Grund für den nachhaltigen Erfolg der BLKB sind die konsistente Risikopolitik und deren konsequente Umsetzung. Der sorgfältige Umgang mit den Risiken manifestiert sich in den Wertberichtigungen und Rückstellungen. Die Nettobildung der Wertberichtigungen für die Ausleihungen liegt bei 1.5 Mio. CHF gegenüber 4.5 Mio. CHF im Vorjahr. Die Cost-Income-Ratio ist mit 53,1 % weiterhin auf tiefem Niveau. Der BLKB-Konzern ist solide mit Eigenkapital ausgestattet. Die Gesamtkapitalquote beträgt 18,26 %. radicant bank ag und BLKB Services AG auf Kurs Die radicant bank ag hat im März 2023 ihre operative Tätigkeit im Rahmen eines gestaffelten Markteintritts aufgenommen. Der vollständige Markteintritt wird bis spätestens Ende Jahr erfolgen. Die BLKB Services AG hat bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA per Mitte Jahr das Gesuch um Anerkennung als FINMA-regulierte Fondsleitungsgesellschaft eingereicht. Die aktuelle Entwicklung beider Tochtergesellschaften verläuft nach Plan. KBZ-Versammlung im neuen Format Unter dem Motto «BLKB bei uns» werden im Spätsommer drei öffentliche Veranstaltungen in den Gemeinden Pratteln, Sissach und Laufen durchgeführt. Neben einem vielfältigen gastronomischen Angebot verschiedener lokaler Betriebe und Vereine erwartet die Besucherinnen und Besucher ein attraktives Rahmenprogramm mit Darbietungen lokaler Vereine und Veranstalter sowie Beiträgen von Persönlichkeiten aus Politik und Gemeinde. Ausblick Das konjunkturelle Umfeld bleibt anspruchsvoll. Die Wirtschaftsdynamik ist weiter abnehmend und deutet auf eine Abschwächung im zweiten Halbjahr hin. Wir rechnen weiterhin nicht mit einer globalen Rezession. Das Jahr 2023 dürfte jedoch mit einem unterdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum enden. Gründe für die abgeschwächte Wachstumsdynamik sind der anhaltende Inflationsdruck und die restriktive Geldpolitik, welche auf dem Ausblick lasten. Für Rückfragen:

Marius Maissen, Telefon +41 61 925 82 89, E-Mail: medien@blkb.ch

