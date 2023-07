Während die Mitgliedstaaten der Weltgesundheitsorganisation und andere Beteiligte zur sechsten Sitzung des zwischenstaatlichen Verhandlungsgremiums in Genf zusammenkommen, widerspricht die AIDS Healthcare Foundation (AHF) respektvoll den jüngsten Äußerungen von Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus von der WHO, dass "Gruppen mit Eigeninteressen" versuchen, die Verhandlungen über ein Pandemieabkommen zu beeinträchtigen.

"Wir wehren uns gegen die Behauptung, dass Parteien mit "Eigeninteressen", die einen aussagekräftigen und durchsetzbaren Entwurf eines neuen Pandemieabkommens sehen wollen eines, das transparent, rechenschaftspflichtig und kooperativ ist versuchen, die Verhandlungen auf der aktuellen INB-Sitzung zu stören", sagte AHF-Präsident Michael Weinstein. "Sie weisen wahrscheinlich darauf hin, dass es sich in Wirklichkeit um eine Machtübernahme der WHO handelt, die bei der Bewältigung globaler Notfälle im Bereich der öffentlichen Gesundheit bestenfalls eine mäßige Bilanz vorzuweisen hat. Die WHO hat einen Großteil der COVID-19-Reaktion falsch gehandhabt, einschließlich der Beschönigung der Ursprünge der Pandemie, sie hat COVAX verpfuscht, sie will die afrikanische CDC daran hindern, Gesundheitsnotfälle auf dem Kontinent auszurufen, und sie hat massive Interessenkonflikte im Zusammenhang mit dem neuen Pandemiefonds der Weltbank. Wir drängen auf einen wirklich offenen Dialog in diesen INB-Verhandlungen und fordern die WHO auf, die Beiträge aller an den Gesprächen beteiligten Gruppen zu berücksichtigen."

Als Teil einer neuen Global Public Health Convention hat die AHF einen neuen Rahmen gefordert, der bei Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit für alle Länder, nicht nur für die Superreichen, funktioniert. Die Ausweitung des bestehenden Einflussbereichs der WHO, der Schutz der Pharmakonzerne und die Erlaubnis, dass nur reiche Länder das Sagen haben, sind nicht die Antwort. Wir müssen gemeinsam mehr tun, wenn die Welt in der Lage sein soll, künftigen unvermeidlichen Pandemien vorzubeugen, sich darauf vorzubereiten und darauf zu reagieren.

