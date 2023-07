London (ots/PRNewswire) -TerraPay, ein führendes globales Zahlungsinfrastrukturunternehmen, gab seine Partnerschaft mit Safaricom, dem führenden Telekommunikations-, IT- und Finanzdienstleister von Kenia bekannt. Gemeinsam werden beide Unternehmen die Vorteile der finanziellen Eingliederung einleiten, indem sie sofortige grenzüberschreitende Zahlungen ermöglichen. Die Partnerschaft durch TerraPays Tochtergesellschaft Mobex (Kenia), einem lizenzierten Anbieter von Geldüberweisungen, ermöglicht es mehr als 30 Millionen M-PESA-mobiler-Geldbörse-Inhabern in Kenia, Echtzeit-Zahlungen über Terrapays interoperables Netzwerk zu allen Geldbörsen in Bangladesch & Pakistan zu senden, mit Plänen, in den nächsten Monaten auch Indien & Nepal einzuführen.Angesichts des Anstiegs grenzüberschreitender Geschäfte stiegen die M-PESA Global-Transaktionen in den sechs Monaten bis März 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 2,2 % bzw. 5,6 % an, gemessen an Volumen und Wert.Die Einführung von mobiler Bezahlung in Kenia hat in letzter Zeit zugenommen, nachdem die Zentralbank den Service vorangetrieben hat. Durch diese Partnerschaft wollen beide Unternehmen auf die Schaffung eines finanziell inklusiven Zahlungsökosystems hinarbeiten und gleichzeitig finanzielle Befähigung und Unabhängigkeit fördern.Zu dieser neuen Partnerschaft äußerte sich Ambar Sur, Gründer und CEO von TerraPay, wie folgt: "Wir sind der Meinung, dass diese bahnbrechende Zusammenarbeit mit Safaricom eine Vielzahl neuer Möglichkeiten für mobile Finanzdienstleister schaffen wird, um global direkt zu expandieren und Kunden die Möglichkeit zu bieten, Zahlungen auf sichere, transparente und schnelle Weise zu senden Unsere Partnerschaft mit Safaricom wird unsere Fähigkeiten bei der Bereitstellung eines inklusiven globalen Finanzökosystems weiter stärken, das von unserer agilen Zahlungsinfrastruktur betrieben wird und Safaricom-Kunden schnelle und erschwingliche grenzenlose Zahlungsoptionen und Zugang zu TerraPay-Partnernetzwerk mit mehr als 7,5 Milliarden Bankkonten und mehr als 2,1 Milliarden mobilen Geldbörsen ermöglichen".Peter Ndegwa - CEO von Safaricom, kommentierte den Start der Partnerschaft wie folgt: "Wir freuen uns sehr, mit TerraPay zusammenzuarbeiten, da dies zu einer Zeit geschieht, in der immer mehr Kunden digitale Zahlungen verwenden, um Geld an ihre Liebsten zu überweisen. Die interoperable Technologieplattform von TerraPay wird es unseren Kunden ermöglichen, sichere und kostengünstige Zahlungen in wichtigen Regionen durchzuführen und die Akzeptanz digitaler Zahlungen in der Region weiter zu fördern. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit".Informationen zu TerraPayTerraPay hat seinen Hauptsitz im Vereinigten Königreich. Das Unternehmen glaubt daran, dass auch die kleinsten Zahlungen eine grenzenlose und sichere Reise verdienen, genauso wie die größten Zahlungen. Die Gruppe hat eine stetig wachsende Zahlungsmöglichkeit entwickelt, die Unternehmen befähigt, transparente Kundenerlebnisse zu schaffen, mit einer unterbrechungsfreien, sicheren und Echtzeit-Verbindung für jede Zahlung, egal wie klein oder groß sie ist. TerraPay ist in 27 globalen Märkten zugelassen und reguliert und ist einer der führenden globalen Partner für Banken, mobilen Geldbörsen, Geldüberweisungsbetreiber, Händler und Finanzinstitute und schafft so ein expansiveres und integrativeres internationales Finanzökosystem. Mit Zugang zu einem umfangreichen Netzwerk von über 7,5 Milliarden Bankkonten und mehr als 2,1 Milliarden mobilen Geldbörsen in 112 Empfängerländern und 208 Senderländern ermöglicht TerraPay seinen Partnern, zu Symbolen für die Verheißung der globalen finanziellen Integration zu werden.Weitere Informationen finden Sie unter terrapay.comPressekontakt:Sneha Dwivedi sneha.d@terrapay.com (mailto:sneha.d@terrapay.com)Informationen zu SafaricomSafaricom ist das führende Telekommunikationsunternehmen in Ostafrika. Unser Ziel ist es, Leben zu verändern, indem wir Menschen mit Menschen, Menschen mit Möglichkeiten und Menschen mit Informationen verbinden. Wir verbinden über 42 Millionen Kunden und spielen eine entscheidende Rolle in der Gesellschaft. Wir unterstützen über eine Million Arbeitsplätze sowohl direkt als auch indirekt, während unser gesamter wirtschaftlicher Wert für die 12 Monate bis März 2022 auf KES 393 Milliarden ($ 3,1 Milliarden) geschätzt wurde.Wir sind an der Nairobi Securities Exchange gelistet und verzeichnen einen jährlichen Umsatz von etwa KES 298 Milliarden ($ 2,5 Milliarden) laut Stand März 2022. Safaricom bietet Konnektivität durch eine breite Palette von Technologien, darunter 2G, 3G, 4G und 5G, die insgesamt mehr als 99 % der kenianischen Bevölkerung abdeckenWir betreiben das weltweit größte mobile Zahlungssystem und Afrikas größtes Fintech, M-PESA, das weltweit erste mobile Geldüberweisungssystem. Indem es mehr als 30 Millionen Kunden befähigt hat, Geldtransaktionen durchzuführen, Geld zu sparen oder zu leihen, hat M-PESA die finanzielle Inklusion in Kenia auf über 84 % der erwachsenen Bevölkerung erhöht, von einem niedrigen Stand von 25 % und bis zum Geschäftsjahr 2022 Einnahmen von über KES 107,6 Milliarden ($920 Millionen) generiert.Unsere Tochtergesellschaft, Safaricom Telecommunications Ethiopia, plant die Bereitstellung von erstklassigen Netzwerken und Dienstleistungen im Jahr 2022, um zur digitalen Transformation von Äthiopien beizutragen. Safaricom ist ein Arbeitgeber, der für Chancengleichheit steht und rekrutiert aktiv Mitarbeiter aus unterschiedlichen Hintergründen und spiegelt die Gemeinschaften wider, denen wir dienen. Wir sind entschlossen, eine gleichberechtigte Geschlechtervertretung auf allen Ebenen zu erreichen. Unser Ziel ist es, bis 2025 ein 50:50 Geschlechterverhältnis des Senior-Managements zu erreichen.Im Rahmen unseres kontinuierlichen Engagements für die Sustainable Development Goals (SDGs) (Ziele für nachhaltige Entwicklung) arbeiten wir weiterhin daran, die Energieeffizienz und Ressourceneffizienz in unserem Netzwerk und unseren Anlagen zu verbessern, um die CO2-Emissionen und unseren Kraftstoffverbrauch zu reduzieren. Wir bleiben dem Ziel verpflichtet, bis 2050 ein Unternehmen mit einem neutralen Kohlenstoffausstoß zu werden.Wenn Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie bitte www.safaricom.co.ke (https://www.safaricom.co.ke/)Für Neuigkeiten besuchen Sie bitte: https://www.safaricom.co.ke/media-center-landing/press-releases (https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.safaricom.co.ke%2Fmedia-center-landing%2Fpress-releases&data=05%7C01%7CIOHubs%40prnewswire.com%7C67f0e6496d83474708c108db882b0276%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C0%7C638253490541880535%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bXtvUUKqIh%2FxlHBYX9QRhOEKpbqA8y%2FITe%2FK0GevtlM%3D&reserved=0)Für Medienfotos besuchen Sie bitte: https://www.flickr.com/photos/safaricom_pr (https://www.flickr.com/photos/safaricom_pr)