Der US-Finanzkonzern Citizens Financial Group, Inc. (ISIN: US1746101054, NYSE: CFG) wird am 16. August 2023 eine Quartalsdividende von 0,42 US-Dollar je Aktie ausbezahlen, wie am Mittwoch berichtet wurde. Record day ist der 2. August 2023. Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,68 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht einer aktuellen Dividendenrendite von 5,41 Prozent beim derzeitigen Börsenkurs von 30,98 US-Dollar (Stand: 19. Juli ...

