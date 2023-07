DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

VW/PORSCHE - Die hohen Energiepreise in Deutschland erschweren nach Einschätzung von Porsche- und Volkswagen-Chef Oliver Blume die Entscheidung für den Bau einer großen Batteriefabrik in Deutschland. Man strebe "Industriepreise an, die unter 7 Cent pro Kilowattstunde inklusive aller Nebenkosten liegen", sagte Blume der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten. "Diese Größenordnung bieten andere Weltregionen. Davon sind wir heute in Deutschland sehr weit entfernt." Porsche errichtet derzeit eine Pilotfabrik in Kirchentellinsfurt bei Tübingen, hält sich aber die Entscheidung offen, an welchem Standort eine geplante Riesenfabrik für solche Zellen angesiedelt soll. (Stuttgarter Zeitung/Stuttgarter Nachrichten)

BASF - Der für das China-Geschäft zuständige Vorstand Markus Kamieth soll derzeit im Rennen um die Nachfolge des im Mai nächsten Jahres ausscheidenden Martin Brudermüller die Nase vorn haben. Kamieth werde von Brudermüller unterstützt, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Financial Times. Er ist der klare Favorit, nachdem Saori Dubourg, die Chefin des Europageschäfts, BASF im Februar plötzlich verlassen hatte. Während Dubourg für ein vorsichtigeres Vorgehen in China war, sei Kamieth eng mit Brudermüllers Entscheidung verbunden gewesen, in Zhanjiang für 10 Milliarden Euro eine neue Verbundanlage zu errichten, die größte Investition in der Konzerngeschichte. (Financial Times)

THYSSENKRUPP - Der neue Thyssenkrupp-Chef Miguel Lopez drängt beim lange geplanten Konzernumbau auf Tempo. Seit Juni im Amt will der Manager künftig vor allem auf eine Verbesserung der Ergebnisse der einzelnen Sparten sowie das Ausloten von sinnvollen Partnerschaften bei der Stahl- und der Rüstungssparte des Industriekonzerns setzen, berichten Teilnehmer eines Managementforums, zu dem der Konzernvorstand die wichtigsten 150 Führungskräfte einlud. So habe er etwa von der Handelssparte, Thyssenkrupp Materials, eine operative Rendite von 4 Prozent verlangt. (Handelsblatt)

FRAPORT - Der zivile Sankt Petersburger Flughafen Pulkowo wird von Russland auch militärisch genutzt, wie Satellitenaufnahmen zeigen, die Süddeutscher Zeitung, WDR und NDR vorliegen. Damit dürften Frankfurts teilstaatlicher Flughafenbetreiber Fraport und die hessische Landesregierung weiter unter Druck geraten. Fraport steht bereits seit längerem in der Kritik, weil das Unternehmen trotz der Sanktionen nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine weiter an seiner Beteiligung am Flughafen Pulkowo festhält. Fraport hält seit Jahren eine 25-prozentige Beteiligung am Sankt Petersburger Flughafen. (Süddeutsche Zeitung)

TESLA - Tesla setzt beim Ausbau seiner Fabrik im brandenburgischen Grünheide verstärkt auf Erdgas als Energieträger. Das geht nach Informationen von Welt aus den Unterlagen hervor, mit denen Tesla beim Land Brandenburg einen Ausbau der Kapazitäten seiner Fabrik beantragt. Tesla will nicht nur seine schon bestehenden Produktionsanlagen um- und ausbauen, sondern plant auch ein eigenes Gaskraftwerk und ein Tanklager für Flüssiggas (LNG) auf dem Werksgelände. "Mit dem Gesamtvorhaben soll ein temporäres Gaskraftwerk ... errichtet werden mit einer Feuerwärmeleistung von bis zu 45 MW", heißt es im Antrag. "Das temporäre Gaskraftwerk ... dient der Unterstützung der Stromversorgung der GFBB." GFBB steht für "Gigafactory Berlin Brandenburg". (Welt)

DEUTSCHE BANK - Der jüngste Vorstandsumbau bei der Deutschen Bank wirft bei der Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB) Fragen auf. Die Doppelrolle von Vorstandsmitglied Stefan Simon sorge für Diskussionen zwischen der Notenbank und der Deutschen Bank, erfuhr das Handelsblatt aus Finanzkreisen. Simon ist im Vorstand des Instituts unter anderem für Compliance zuständig, also für die Einhaltung aller Regeln und Vorschriften der Bank. Seit Mai verantwortet er außerdem das US-Geschäft. Es gehe es um die Frage, ob es Interessenkonflikte berge, wenn Simon als Compliance-Verantwortlicher selbst für Geschäft zuständig sei, berichtete ein Insider. In den Gesprächen zwischen Bank und Aufsicht soll es um Fragen gehen, wie Simons Rolle als US-Chef genau definiert sei und ob die Doppelfunktion eher auf Dauer oder befristet angelegt sei. Es sei aber offen, ob sich am Status quo etwas ändern werde. (Handelsblatt)

GÖRTZ - Der Schuhhändler Görtz hat die Insolvenz beendet. Mit Beschlüssen am Amtsgericht Hamburg von diesem Montag sind die Insolvenzen aller drei betroffenen Görtz-Firmen (Ludwig Görtz GmbH sowie Görtz Retail GmbH und Görtz Logistik GmbH) abgeschlossen, berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Die Justizbehörde habe die Informationen bestätigt. Alle Schulden, die als Insolvenzforderung angemeldet waren, sind damit erlassen - allenfalls gibt es noch eine minimale Quotenzahlung im nächsten Sommer. Gleichzeitig kann die Görtz-Führung nun wieder agieren, ohne von einem Sachwalter oder dem Gläubigerausschuss kontrolliert zu werden. (FAZ)

IPO - Die beiden Co-Chefs im Investmentbanking der Citigroup in Deutschland sehen "drei oder vier IPOs in der Pipeline für September/Oktober". Im M&A-Geschäft könnte die Flaute ebenfalls in der zweiten Jahreshälfte enden, lautet ihre Einschätzung. Ein möglicher Börsengang ist der des Panzergetriebeherstellers Renk. Zwar ist noch nicht entschieden, ob das "Dual Track"-Verfahren am Ende in ein IPO oder in einen Verkauf mündet. Doch aus Finanzkreisen wird bestätigt, dass Renk-Eigentümer Triton die IPO-Vorbereitungen vorantreibt. Schott Pharma, Stepstone, Flix und Parship gelten als weitere Kandidaten.

JAGUAR LAND ROVER - Tata, der Mutterkonzern von Jaguar Land Rover, will für rund 4 Milliarden Pfund eine Gigafactory für Elektroauto-Batterien im britischen Somerset bauen. Das Vorhaben wird von der Regierung bezuschusst. Bislang gibt es erst eine solche Fabrik im Vereinigten Königreich. Sie gehört einem chinesischen Unternehmen. (Börsen-Zeitung)

