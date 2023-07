DJ PTA-Adhoc: Georg Fischer AG: Ad hoc-Mitteilung - Ad hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements (KR) der SIX Exchange Regulation AG

Schaffhausen (pta/20.07.2023/07:00) - Schaffhausen 20. Juli 2023, 7:00 Uhr MEZ

Der vollständige Halbjahresbericht 2023 von GF sowie die Präsentation stehen unter www.georgfischer.com/ halbjahresbericht ( https://www.georgfischer.com/de/investors/reports-and-presentations/mid-year-report.html ) zur Verfügung.

Zur Erläuterung des Halbjahresergebnisses findet am 20. Juli um 10:00 Uhr ein Audio Webcast ( https:// media.choruscall.eu/mediaframe/webcast.html?webcastid=3cyh1WQR ) statt.

Inhalt der Ad hoc-Mitteilung:

Gutes Ergebnis in anspruchsvollem Umfeld - Starke Position von GF unterstützt langfristiges Wachstum und schafft nachhaltig Wert

* Umsatz von CHF 1'961 Mio. (2022: CHF 1'971 Mio.), organisch +7,5%, ermöglicht durch starke Marktpositionen, anhaltende Nachfrage nach nachhaltigen Lösungen sowie langfristige Megatrends * Betriebsergebnis (EBIT) von CHF 184 Mio. (2022: CHF 179 Mio.) mit einer EBIT-Marge von 9,4% (30 Basispunkte über Vorjahr) - diese liegt trotz starker negativer Währungseffekte innerhalb des strategischen Korridors * Geopolitische Spannungen und ein herausforderndes makroökonomisches Umfeld führten zu verhaltener Entwicklung in einzelnen Märkten und Regionen * Umsetzung der Strategie 2025 als auch Massnahmen zur Erreichung der Nachhaltigkeits-Kennzahlen sind auf Kurs * Freiwilliges, empfohlenes öffentliches Barangebot für Uponor wird von wichtigen Anspruchsgruppen positiv aufgenommen - erfolgreicher Abschluss der Transaktion würde Umsetzung der Strategie 2025 von GF Piping Systems beschleunigen

Im ersten Halbjahr 2023 entwickelte sich die Geschäftstätigkeit von GF trotz der erheblichen negativen Währungseffekte und anhaltenden geopolitischen Spannungen weiterhin positiv. Der Umsatz mit nachhaltigen Produkten und Lösungen, die durch langfristige Megatrends wie Urbanisierung, Energieeffizienz und eine hohe Nachfrage nach sauberem Trinkwasser gestützt werden, tragen auch weiterhin zur guten Entwicklung bei.

Angesichts der soliden Finanzlage, der globalen Präsenz sowie der erfolgreichen Umsetzung der Strategie 2025 ist GF trotz erwartetem Rückgang der globalen Bauindustrie, dem verhaltenen Ausblick europäischer Gasversorger und den schwächeren ICT-Märkten in Asien gut positioniert.

GF treibt Innovation und Nachhaltigkeit weiterhin aktiv voran. Im April eröffnete GF zwei Produktionsstandorte in Shenyang und Yangzhou (beide in China), die in der Fertigung von Leichtbau-Automobilkomponenten und innovativen Rohrleitungssystemen modernste Produktionstechnologien mit höchsten Umweltstandards verbinden. In Schaffhausen (Schweiz) eröffnete GF im Juni offiziell seinen umfassend modernisierten Hauptsitz, der attraktive offene Arbeitsbereiche, hohe Nachhaltigkeitsstandards und viel Platz für Zusammenarbeit und Innovation bietet.

Über seine Stiftung Clean Water und den langjährigen Partner Water Mission organisierte GF Anfang 2023 sofortige finanzielle und materielle Unterstützung für Überlebende des schweren Erdbebens in der Türkei und konnte so zur besseren Versorgung mit sauberem Wasser beitragen.

Konzernergebnis Der Umsatz belief sich auf CHF 1'961 Mio. (2022: CHF 1'971 Mio.) und lag damit leicht unter Vorjahresniveau. Das organische Wachstum betrug solide 7,5% und wurde weiterhin unterstützt durch die starke weltweite Nachfrage nach nachhaltigen Lösungen. Negative Währungseffekte hatten mit CHF 123 Mio. einen erheblichen Einfluss, der durch Preisanpassungen teilweise kompensiert werden konnte.

Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg auf CHF 184 Mio. mit einer entsprechenden EBIT-Marge von 9,4%. Im ersten Halbjahr 2022 betrug das EBIT CHF 179 Mio. und die EBIT-Marge 9,1%. Das den Aktionärinnen und Aktionären von GF zurechenbare Konzernergebnis belief sich auf CHF 123 Mio. gegenüber CHF 125 Mio. im ersten Halbjahr 2022. Der freie Cashflow lag bei minus CHF 131 Mio. (2022: minus CHF 37 Mio.). Vor Akquisitionen/Devestitionen betrug der freie Cashflow minus CHF 66 Mio. (2022: minus CHF 98 Mio.).

Alle drei Geschäftsbereiche konnten in der ersten Jahreshälfte Wert schaffen. Die Verlagerung auf weniger zyklische Geschäftsfelder macht insbesondere GF Casting Solutions und GF Machining Solutions resilienter.

GF stellt finanzielle und nicht-finanzielle Kennzahlen weiterhin gemeinsam dar und unterstreicht so die Bedeutung eines ganzheitlichen Geschäftsansatzes für finanziellen Erfolg und Nachhaltigkeit. Das Unternehmen ist auf Kurs, die angestrebten ESG-Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen. Diese Ziele beinhalten den Gesamtumsatz von Produkten mit sozialem und ökologischem Nutzen, eine Senkung der CO2-Emissionen, eine Reduktion der Abfall- und Wasserintensität sowie die Zielsetzungen von GF im Bereich Diversität und Inklusion. Im April 2023 schaffte es GF in der dritten Ausgabe der "Europe Climate Leaders" erneut unter die 100 weltweit führenden Unternehmen. Dieses von der "Financial Times" erstellte Ranking zeichnet Unternehmen aus, die bei der Bewältigung der negativen Auswirkungen des Klimawandels eine führende Position einnehmen.

GF Piping Systems Die Division verzeichnete eine geringere Nachfrage in den Bereichen Gebäudetechnik und Gasversorgung, was jedoch durch die Präsenz in Wachstumsmärkten und -segmenten wie der High-End-Mikroelektronikproduktion und der Prozessautomatisierung für die Wasserrückgewinnung und -aufbereitung kompensiert wurde. Der Umsatz lag im ersten Halbjahr 2023 bei CHF 1'065 Mio. (2022: CHF 1'094 Mio.), ein organisches Wachstum von 4,2%. Das operative Ergebnis belief sich auf CHF 141 Mio. (2022: CHF 158 Mio.), bei einer EBIT-Marge von 13,2% (2022: 14,4%).

Im Juni gab GF Piping Systems bekannt, dass sie mit dem "EPIC Distinguished Supplier Award" von Intel ausgezeichnet wurde. Diese Auszeichnung stellt für die Division einen Meilenstein dar, der ihre Kundenorientierung, das Engagement für Exzellenz und das konsistent hohe Leistungsniveau honoriert.

Mit einem hochmodernen Fertigungslayout für die Herstellung von Anwendungen zur Prozessautomatisierung, dem Reinraum für die Vorfertigung sowie einem modernen Schulungszentrum ist der neu eröffnete Standort in Yangzhou (China) gut gerüstet, um die wachsende Nachfrage der Kunden nach nachhaltigen Lösungen zu bedienen.

Im Juli 2023 erhielt GF Piping Systems die EcoVadis-Goldmedaille für ihre Nachhaltigkeitsleistung. Mit dieser Auszeichnung gehört die Division zu den besten 5% der weltweit bewerteten Unternehmen.

GF Casting Solutions Das Wachstum im Bereich der nachhaltigen Mobilität erreichte ein Allzeithoch: 86% des gesamten Projektauftragseingangs im Leichtmetall-Druckguss entfielen auf E-Fahrzeuge. Der Umsatz erhöhte sich auf CHF 471 Mio. (2022: CHF 449 Mio.). Dies entspricht einem organischen Wachstum von 20,0%, das unter anderem auf die starke Nachfrage nach E-Fahrzeugen zurückzuführen ist. Das operative Ergebnis stieg substanziell auf CHF 35 Mio. (2022: CHF 14 Mio.) mit einer EBIT-Marge von 7,5% (2022: 3,2%). Die Division ist im Markt zunehmend anerkannt für ihre hohe Innovationskraft und ihre Fähigkeit zur Herstellung von sogenannten Mega-Castings, die ein wesentliches Differenzierungsmerkmal in der Fertigung und Montage von E-Fahrzeugen darstellen. Das Hochfahren des neuen Werks in Shenyang (China) schreitet ebenfalls planmässig voran.

GF Casting Solutions erhielt im März 2023 die erste EcoVadis-Goldmedaille für ihre Nachhaltigkeitsleistung. Mit dieser Auszeichnung gehört die Division zu den besten 4% der Unternehmen im Segment "Casting of Metals Industry".

GF Machining Solutions Vor dem Hintergrund des derzeit anspruchsvollen makroökonomischen Umfelds verzeichnete GF Machining Solutions einen guten Auftragseingang in Höhe von CHF 461 Mio. (2022: CHF 478 Mio.), was einer Book-to-Bill-Kennzahl von 1,1 entspricht. Der Umsatz lag im ersten Halbjahr 2023 bei CHF 426 Mio. (2022: CHF 431 Mio.). Das organische Wachstum lag bei 3,7%. Massgeblich dazu beigetragen hat die Erholung der Luftfahrtindustrie, bei welcher der weltweite Auftragseingang wieder das Niveau vor der Pandemie erreicht hat. Das operative Ergebnis stieg auf CHF 20 Mio. (2022: CHF 17 Mio.), womit die EBIT-Marge 4,7% (2022: 4,0%) erreichte. Das starke Medizinaltechniksegment und ein hoher Anteil an innovativen Lösungen im Bereich EDM-Technologie stützten das Ergebnis.

Als industrielle Technologieführerin verfolgt die Division ihre Strategie zur Stärkung des Kundenerlebnisses und des Dienstleistungsangebots konsequent weiter. Dazu zählen auch digitale Services.

GF Machining Solutions lancierte neue Hochleistungs-Lasermaschinen für Anwendungen in verschiedenen Segmenten. Eine dieser Anwendungen sind kratzfeste Oberflächen für Kunststoffkomponenten, bei denen lasertexturierte Gussformen den Einsatz von Chemikalien für die Kunststoffbeschichtung reduzieren. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Unterstützung ihrer Kunden auf ihrem Weg in Richtung Nachhaltigkeit.

Übernahmeangebot für das führende finnische Unternehmen Uponor Am 12. Juni 2023 gab GF sein freiwilliges, empfohlenes öffentliches Barangebot für das finnische Unternehmen Uponor bekannt. Ein erfolgreicher Abschluss der angekündigten Übernahme würde GF den Weg zu einem globalen Marktführer für den Transport von Wasser und flüssigen Medien ebnen. Ausserdem würden Resilienz und Wachstumsaussichten von GF weiter erhöht. Für GF ist dies ein transformativer Schritt, der - einen erfolgreichen Abschluss vorausgesetzt - die Umsetzung der Strategie 2025 für profitables Wachstum beschleunigen wird. Die Transaktion kann voraussichtlich im vierten Quartal 2023 abgeschlossen werden.

Ausblick auf das Gesamtjahr 2023 Das volatile Umfeld wird wahrscheinlich kurzfristig bestehen bleiben, allerdings ist die Situation je nach Marktsegment unterschiedlich. GF Piping Systems sieht eine verhaltene Entwicklung in der weltweiten Bautätigkeit, ausserdem kämpfen Gasversorger in Europa und Asien mit Gegenwind. Gleichzeitig erwarten wir eine anhaltende gute Dynamik weltweit in den Industriesegmenten. Die gute Positionierung von GF Casting Solutions bei E-Fahrzeugen und in High-End-Segmenten dürfte die Nachfrage auch im zweiten Halbjahr stützen. GF Machining Solutions ist mit einer verhaltenen Entwicklung der ICT-Märkte konfrontiert, insbesondere in China. Dem gegenüber steht ein guter Auftragseingang in der Medizinaltechnik und der Luftfahrtindustrie.

Insgesamt erwarten wir, dass GF von einer starken Positionierung in resilienten Marktsegmenten profitieren wird. Insbesondere bieten die Nachhaltigkeitsbedürfnisse unserer Kunden weiterhin exzellente langfristige Opportunitäten. Sofern keine unvorhergesehenen Ereignisse eintreten, erwartet GF für das Gesamtjahr 2023 ein organisches Umsatzwachstum in Übereinstimmung mit seiner Strategie 2025 sowie eine Profitabilität des operativen Geschäfts innerhalb des Strategiekorridors 2025 (EBIT-Marge: 9-11%).

GF verwendet bestimmte Kennzahlen für die Leistungsbemessung, die nicht nach Swiss GAAP FER definiert sind. Aus diesem Grund kann die Vergleichbarkeit mit ähnlichen Zahlen anderer Unternehmen eingeschränkt sein. Weitere Informationen zu diesen Kennzahlen finden sich auf http://www.georgfischer.com/de/investors/ alternative-performance-measures.html

