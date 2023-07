DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

UKRAINE - Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat den Mitgliedstaaten vorgeschlagen, ihre Waffenhilfe für die Ukraine auf 20 Milliarden Euro zu erhöhen und für vier Jahre festzuschreiben. Ein neues Ausgabenfenster der Europäischen Friedensfazilität (EPF) "sollte eine nahtlose Fortsetzung der militärischen Unterstützung der Ukraine ermöglichen", heißt es in einem Vorschlag Borrells, "in der Größenordnung von circa 5 Milliarden Euro pro Jahr für den Zeitraum 2024 bis 2027". Das berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), der das Papier vorliegt. Es soll an diesem Donnerstag von den EU-Außenministern erörtert werden. (FAZ)

KLEINGELD - In Deutschland wird die Forderung nach Abschaffung der 1- und 2-Cent-Münzen wieder laut. Der Haushaltsexperte der Unions-Bundestagsfraktion, Andreas Mattfeldt (CDU), sagte der Rheinischen Post: "Ich stehe der Abschaffung der 1- und 2-Cent-Münzen positiv gegenüber." Mattfeldt betonte, eine Umfrage der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2020 belege, "dass die Mehrheit der Befragten einen Verzicht begrüßen würde". Ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums sagte: "Die Herstellungskosten - Materialkosten, Prägekosten, Verpackung und Transport - liegen bei den 1-und 2-Cent-Münzen jeweils über dem Nennwert." Derzeit erarbeite die EU-Kommission hinsichtlich einer Abschaffung eine Wirkungsanalyse. (Rheinische Post)

ENERGIEPREISBREMSE - Die Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) kritisiert die Umsetzung der Energiepreisbremse als unzureichend. "Die Energiepreisbremsen sollen die Menschen unbürokratisch entlasten. Vielfach ist das Gegenteil eingetreten", sagte vzbv-Chefin Ramona Pop der Funke Mediengruppe. Die Gründe für die Unzufriedenheit der Verbraucher sind unterschiedlich: 53 Prozent beklagten sich, dass die Energieversorger zu hohe Abschläge forderten. In gut einem Viertel der Fälle (27 Prozent) gab es falsch berechnete Jahresverbrauchsprognosen. Rund ein Zehntel aller Beschwerden richteten sich zudem gegen schwer zu erreichende Kundenhotlines oder fehlende Rückmeldungen bei Beschwerden - sprich: schlechten Kundenservice. (Funke Mediengruppe)

INDUSTRIESTROMPREIS - Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) stößt mit seinem Konzept für einen staatlich subventionierten Industriestrompreis auf weiteren Widerstand. Nun spricht sich der Wissenschaftliche Beirat beim Finanzministerium dagegen aus. "In Zeiten knapper Finanzen und angesichts des notwendigen Kraftakts bei der Ausweitung der erneuerbaren Energien raten wir von der Einführung eines Industriestromtarifs ab", heißt es in einer Stellungnahme des Gremiums, die dem Handelsblatt vorliegt. Im unabhängigen Beirat sitzen namhafte Ökonomen wie ESMT-Präsident Jörg Rocholl und Ifo-Chef Clemens Fuest. Es bestehe die Gefahr, "dass notwendige strukturelle Anpassungsprozesse unterbleiben". Sie schlagen deshalb der Regierung vor, über eine vollständige Abschaffung der Stromsteuer nachzudenken. (Handelsblatt)

EU-CHEFÖKONOMIN - Scharfe Kritik aus der EU hat verhindert, dass die US-Spitzenökonomin Fiona Scott Morton den Job als Chefökonomin Wettbewerb in der EU-Kommission antritt. Dem Rückzug vorausgegangen war eine selbst für Brüsseler Spitzen-Personalien ungewöhnlich scharfe öffentliche Debatte über die Besetzung. Zum Teil entzündete sie sich daran, dass die Ökonomin, die in federführender Position in wettbewerbsrechtlichen Fragen in den USA tätig war, auch an Gutachten im Auftrag von Apple und Amazon mitgearbeitet hat - mithin Tech-Konzernen, die im Fokus der EU-Kommission stehen. Vor allem aus Frankreich kamen Vorbehalte, weil Scott Morton eine Amerikanerin ist. (Börsen-Zeitung)

EZB-BANKENAUFSICHT - Bundesbank-Vizepräsidentin Claudia Buch muss im Rennen um den Posten des obersten EZB-Bankenaufsehers einen Rückschlag hinnehmen. Nach einer informellen Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlaments (ECON) sprachen sich die Koordinatoren der Fraktionen für Buchs spanische Konkurrentin Margarita Delgado aus, wie mehrere Insider dem Handelsblatt sagten. Ausschlaggebend sei Delgados lange Erfahrung in der Bankenaufsicht. Die Ausschussvorsitzende Irene Tingali soll das Meinungsbild bereits in einem Gespräch mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde zum Ausdruck gebracht haben. Außerdem wird sie ihr dazu noch einen Brief schreiben. EZB und Bundesbank wollten sich dazu nicht äußern. (Handelsblatt)

PENSIONSLASTEN - Die Übernahme von Pensionsverpflichtungen von Konzernen bietet großes Wachstumspotenzial. In diesem Bereich der betrieblichen Altersvorsorge haben Allianz Global Investors (AGI) und der Spezialist für die Übernahmen von Pensionsverpflichtungen, die Deutsche Betriebsrenten Holding (DBR Holding), eine Kooperation geschlossen. Die Partner wollen Unternehmen in Deutschland gemeinsam maßgeschneiderte Angebote zur Abgabe von Pensionsverpflichtungen auf eine sogenannte Rentnergesellschaft unterbreiten. (Börsen-Zeitung)

