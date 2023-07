DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Nach der finalen Trennung von der US-Tochter Qualtrics und mit aktualisierter Mittelfristprognose 2025 muss SAP nun die Nachhaltigkeit ihres Weges zu gesteigerter Rentabilität beweisen. Der Softwarekonzern dürfte im zweiten Quartal erneut ein zweistelliges Prozentplus beim operativen Ergebnis vorlegen und damit das zurückkehrende Vertrauen am Markt stärken. Dazu muss in jedem Fall die operative Marge den Vorjahreswert - am besten deutlicher als erwartet - übersteigen, auch wenn die einstige Messlatte 30 Prozent noch in weiter Ferne liegt. Das sollte getragen durch den anhaltenden Zustrom von Cloud-Kunden und nach Abschluss der starken Investitionen in die dafür notwendige Infrastruktur gelungen sein. Wachstum im Cloudgeschäft gilt als sicher. Interessant wie immer wird sein, welche namhaften Neuabschlüsse SAP zu vermelden hat und wie es bei der Cloud-Version von S/4Hana läuft, der Kernsoftware zur Unternehmenssteuerung. Zunehmend in den Blick der Analysten kommt der Auftragsbestand CCB - Current Cloud Backlog, der den Wert der auf Sicht von zwölf Monate abzuarbeitenden Aufträge summiert.

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, operative Marge in Prozent):

18:00 Uhr PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q23 ggVj Zahl 2Q22 Operative Marge 25,6 -- 19 23,3 Umsatzerlöse 7.559 +5% 19 7.207 Cloud- und Softwareerlöse 6.541 +6% 18 6.199 Softwarelizenzen 277 -35% 18 426 Softwaresupport 2.875 -3% 18 2.977 Clouderlöse 3.404 +22% 18 2.796 Operatives Ergebnis 1.932 +15% 19 1.678 Ergebnis nach Steuern 1.400 +27% 8 1.098 Ergebnis je Aktie 1,17 +23% 12 0,95

07:00 CH/ABB Ltd, Ergebnis 2Q

07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 2Q

07:00 CH/Givaudan SA, Ergebnis 1H (15:00 Analystenkonferenz)

07:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 2Q

07:30 TW/Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, Ergebnis 2Q

08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 2Q

08:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), Ergebnis 2Q

08:00 GB/Easyjet plc, Zwischenbericht 3Q

08:00 SE/Vattenfall AB, Ergebnis 1H

12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 2Q

13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 2Q

13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 2Q

13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 2Q

15:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 2Q

- DE 08:00 Erzeugerpreise Juni PROGNOSE: -0,4% gg Vm/+0,1% gg Vj zuvor: -1,4% gg Vm/+1,0% gg Vj - FR 08:45 Geschäftsklimaindex Juli PROGNOSE: 100 zuvor: 101 - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 240.000 zuvor: 237.000 14:30 Philadelphia-Fed-Index Juli PROGNOSE: -10,0 zuvor: -13,7 - EU 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Juli PROGNOSE: -16,0 zuvor: -16,1 - US 16:00 Index der Frühindikatoren Juni PROGNOSE: -0,6% gg Vm zuvor: -0,7% gg Vm 16:00 Verkauf bestehender Häuser Juni PROGNOSE: -2,3% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 16.197,00 -0,1% E-Mini-Future S&P-500 4.590,50 -0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 15.889,50 -0,4% Nikkei-225 32.504,10 -1,2% Schanghai-Composite 3.196,14 -0,1% Hang-Seng-Index 19.042,94 +0,5% +/- Ticks Bund -Future 133,69% -19 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 16.108,93 -0,1% DAX-Future 16.217,00 -0,1% XDAX 16.121,30 -0,1% MDAX 28.380,83 +1,1% TecDAX 3.224,93 +0,9% EuroStoxx50 4.362,28 -0,2% Stoxx50 3.948,62 +0,1% Dow-Jones 35.061,21 +0,3% S&P-500-Index 4.565,72 +0,2% Nasdaq-Comp. 14.358,02 +0,0% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 133,88% -13

Ausblick: Mit einer Fortsetzung der Seitwärtsbewegung der Indizes rechnen Händler. Die Musik spiele mittlerweile hinter den Kulissen bei den Einzelwerten. Übergeordnete Kurstreiber für Gesamtmarkt und Indizes dürfte es erst mit der Fed-Zinserhöhung und ihren Aussagen in der kommenden Woche geben, heißt es. Für etwas Enttäuschung könnte sorgen, dass die chinesische Notenbank die Zinsen trotz der schwachen Wirtschaftsdaten nicht gesenkt hat. Von den Vorlagen der Wall Street kommen keine einheitlichen Signale. Im Fokus standen nachbörsliche Geschäftszahlen von Tesla, wo der Umsatz gut ankam, nicht jedoch der Margendruck durch die jüngsten Preissenkungen. Bei IBM war es umgekehrt, hier wurde die Margenstärke gelobt.

Rückblick: Kaum verändert - Die Musik spielte hauptsächlich in Einzelwerten wie den Immobilien-Aktien. Denn für gute Laune sorgte der Rückgang von Inflationsraten, besonders in Großbritannien. Der FTSE-100 feierte dies mit 1,8 Prozent Plus. Auch die Daten vom US-Immobilien-Markt wurden als Indiz für eine Zinsentspannung gewertet. Und die finalen Verbraucherpreise aus der Eurozone bestätigten die nachlassende Dynamik des Preisanstiegs. Die Entspannung bei Inflations- und Zinserwartungen trieb vor allem Immobilienwerte nach oben. Gewinnmitnahmen gab es bei Lkw-Werten, nachdem Volvo (-0,2%) wie erwartet den Ausblick erhöht hat. Daimler Truck (-1,3%) hatte hier bereits vorgelegt. Yara verloren 1,5 Prozent nach Zahlenausweis. Als enttäuschend stufte Jefferies den Gewinn ein. Entsprechend wurde in K+S (+2,7) umgeschicht. Nach schwachen Kupferproduktionszahlen fielen Antofagasta um 1,4 Prozent.

Knapp behauptet - Vonovia sprangen um 6,9 Prozent, LEG Immobilien um 5 Prozent und Aroundtown um 7,6 Prozent. Hauptgewinner waren Hypoport mit über 17 Prozent Plus. Aus dem deutschen Chemiesektor gab es bereits mit BASF und Lanxess einige Gewinnwarnungen. Nun senkte auch Wacker Chemie den Ausblick. Aktionäre hatten damit gerechnet und ließen die Aktien 0,7 Prozent steigen. Um über 16 Prozent brachen Stratec nach einer Prognosesenkung ein. Die schwächeren Zahlen von Goldman Sachs hatten keinen Einfluss. Entsprechend schlossen Deutsche Bank 1,6 Prozent im Plus. Wirecard stiegen 108 Prozent, nachdem sich Ex-Vorstand Jan Marsalek zurückgemeldet hatte.

Daimler Truck reagierten derweil kaum auf die starken Geschäftszahlen. Nachdem das Unternehmen erst jüngst die Jahresziele angehoben habe, hätten die guten Eckdaten nicht wirklich überrascht, auch wenn sie über den Konsensschätzungen gelegen hätten, so die RBC in einer ersten Einschätzung. Leifheit schien dagegen eine echte Überraschung gelungen: Die Geschäftszahlen wurden mit einem Kursanstieg um 4,4 Prozent bei Lang & Schwarz honoriert.

Gut behauptet - Gute Unternehmenszahlen und die Hoffnung auf eine baldige Zinswende stützten erneut. Bei Goldman Sachs (+1%) ging der Gewinn im Quartal zwar deutlich zurück, doch schrumpften die Erträge so stark wie erwartet. Kräftig erholt zeigten sich die stark gebeutelten Telekomaktien. Mehrere Analysten halten jedoch die möglichen Altlasten in Form bleiummantelter Kabel für überschaubar und die Kursverluste für stark übertrieben. Verizon verbesserten sich um 5,3 Prozent, AT&T um 8,5 Prozent, Lumen Technologies um 16,7 Prozent und Frontier Communications um 26,3 Prozent. Microsoft und Activision Blizzard haben ihre Fusionsvereinbarung bis zum 18. Oktober verlängert, um sich mehr Zeit zu geben, die regulatorischen Hürden zu überwinden. Microsoft fielen nach dem Rekordhoch vom Vortag um 1,2 Prozent, Activision gaben 0,6 Prozent ab. Aurora Innovation verloren 10,6 Prozent. Das Technologieunternehmen hatte die Platzierung von Aktien angekündigt. Startek schossen um 14,3 Prozent nach oben. Das Unternehmen hatte ein Übernahmeangebot erhalten.

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,76 +0,4 4,76 34,4 5 Jahre 3,98 -3,0 4,01 -2,0 7 Jahre 3,86 -3,9 3,90 -10,5 10 Jahre 3,75 -4,3 3,79 -13,5 30 Jahre 3,84 -6,0 3,90 -13,2

Die britischen Inflationsdaten verschafften den Anleihemärkten in Europa und den USA Zulauf. Im Gegenzug sanken die Renditen. In Großbritannien hat sich der Preisauftrieb im Juni überraschend deutlich abgeschwächt, was Hoffnungen auf eine baldige Zinswende der großen Notenbanken neue Nahrung ab.

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:35 Uhr % YTD EUR/USD 1,1222 +0,2% 1,1201 1,1194 +4,8% EUR/JPY 156,40 +0,0% 156,38 156,36 +11,4% EUR/CHF 0,9610 -0,1% 0,9620 0,9627 -2,9% EUR/GBP 0,8670 +0,1% 0,8657 0,8687 -2,0% USD/JPY 139,37 -0,2% 139,61 139,68 +6,3% GBP/USD 1,2944 +0,0% 1,2938 1,2886 +7,0% USD/CNH 7,1876 -0,6% 7,2322 7,2349 +3,8% Bitcoin BTC/USD 29.965,62 +0,1% 29.938,19 29.900,96 +80,5%

Der Dollar erholte sich etwas; der Dollarindex stieg um 0,4 Prozent. Offenbar setzten Anleger nach der jüngsten Schwäche des Greenback auf eine Erholung der US-Währung, hieß es.

Am Morgen schwächelt der Greenback aber bereits wieder, der Dollarindex büßt 0,2 Prozent im asiatisch geprägten Handel ein. Händler verweisen auf das unerwartet hohe Renminbi-Fixing in China, nun zeigten auch andere Währung im Gefolge Stärke zum Dollar. Zuvor hatte die chinesische Notenbank die Regeln gelockert, damit Unternehmen mehr Kredite im Ausland aufnehmen können.

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 75,36 75,35 +0,0% +0,01 -5,0% Brent/ICE 79,50 79,46 +0,1% +0,04 -4,4%

Die Ölpreise drehten ins Minus, nachdem die US-Ölvorräte weniger stark geschrumpft waren als angenommen. Dazu belastete der etwas festere Dollar. Das Barrel Rohöl der US-Sorte WTI verbilligte sich um 0,5 Prozent auf 75,35 Dollar.

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.984,37 1.977,11 +0,4% +7,26 +8,8% Silber (Spot) 25,23 25,18 +0,2% +0,05 +5,3% Platin (Spot) 975,00 977,50 -0,3% -2,50 -8,7% Kupfer-Future 3,83 3,81 +0,5% +0,02 +0,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis trat nach dem kräftigen Anstieg vom Vortag mehr oder weniger auf der Stelle. Die Feinunze notierte 0,1 Prozent niedriger bei 1.977 Dollar.

KONJUNKTUR JAPAN

Die japanischen Exporte sind im Juni gestützt von einem starken Anstieg der Fahrzeug-Ausfuhren gestiegen. Die Exporte stiegen im Jahresvergleich um 1,5 Prozent und damit den 28. Monat in Folge, wobei die Auto-Auslandslieferungen um 49,7 Prozent zunahmen. Ökonomen hatten jedoch mit einem Anstieg der Exporte um 2,2 Prozent gerechnet.

GELDPOLITIK CHINA

Die People's Bank of China (PBoC) hat ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte unverändert belassen. Der einjährige Referenz-Zinssatz (Loan Prime Rate - LPR) bleibt bei 3,55 Prozent und der fünfjährige LPR bei 4,2 Prozent.

STEUEREINNAHMEN DEUTSCHLAND

Die deutschen Steuereinnahmen sind im Juni aufgrund eines Sondereffekts um 7,3 Prozent gesunken und haben damit die positive Entwicklung des Vormonats gestoppt. "Das Minus gegenüber dem Vorjahresmonat ist allerdings durch einen einnahmeerhöhenden Sondereffekt bei der Einfuhrumsatzsteuer des Vorjahres deutlich überzeichnet", erklärte das Ministerium. Ohne diesen Sondereffekt läge der Rückgang der Steuereinnahmen dem Ministerium zufolge insgesamt bei etwa 3,5 Prozent. Ein weiterer Grund für die geringeren Steuereinnahmen sind die steuerlichen Entlastungen, wie etwa das Inflationsausgleichsgesetz zur Vermeidung der sogenannten kalten Progression.

DAIMLER TRUCK GROUP

hat das zweite Quartal dank einer starken Geschäftsentwicklung besser abgeschlossen als am Markt erwartet. Wie der Konzern mitteilte, erreichte das EBIT im Berichtszeitraum nach vorläufigen Berechnungen 1,378 Milliarden Euro und das bereinigte EBIT 1,428 Milliarden. Dagegen hätten die Markterwartungen lediglich auf 1,28 Milliarden bzw 1,29 Milliarden Euro gelautet. Im zweiten Quartal des Vorjahres hatte Daimler Truck laut Geschäftsbericht ein EBIT von 1,074 Milliarden Euro erzielt. Bereinigt standen vor einem Jahr 1,01 Milliarden zu Buche.

DEUTSCHE BANK

Die US-Notenbank hat wegen Mängeln bei Geldwäschekontrollen ein Bußgeld von 186 Millionen Dollar gegen die Deutsche Bank verhängt. Wie die Bank mitteilte, ist das Bußgeld größtenteils durch Rückstellungen aus früheren Quartalen abgedeckt.

HELLOFRESH

hat nach in der zweiten Berichtsperiode ihr bisher höchstes konsolidiertes Quartals-AEBITDA erzielt. Das AEBITDA liegt im Quartal voraussichtlich ungefähr zwischen 185 und 195 Millionen Euro. Dies übersteige die Markterwartung, die sich nach Berechnung des Unternehmens auf ungefähr 145 Millionen Euro belaufe. Der Umsatz dürfte währungsbereinigt im Vergleich zum Vorjahr um 1 Prozent auf etwa 1,918 Milliarden Euro gestiegen sein. Die Konsensschätzung des Umsatzes liege bei etwa 1,944 Milliarden Euro.

LEIFHEIT

hat das Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) sowohl im zweiten Quartal als auch im ersten Halbjahr 2023 kräftig gesteigert. Das EBIT erreichte im Zeitraum April bis Juni nach vorläufigen Berechnungen 2,4 Millionen Euro nach einem Minus von 0,5 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Im ersten Halbjahr kletterte das EBIT um 123 Prozent auf 4,8 Millionen Euro.

GETIR / GORILLAS

Die beiden Lebensmittellieferdienste werden in Frankreich in Kürze nicht mehr verfügbar sein. Das Pariser Handelsgericht ordnete die Zerschlagung und Liquidation der insolventen Unternehmen an. Die Entscheidung besiegelt endgültig den Wegfall von 1.300 Arbeitsplätzen.

IBM

hat im zweiten Quartal mehr verdient als erwartet, beim Konzernumsatz aber die Marktprognosen knapp verfehlt. Die beiden maßgeblichen Sparten, der Softwareanbieter Red Hat sowie das Geschäft mit Daten und künstlicher Intelligenz (KI), verzeichneten zweistellige Prozentumsatzzuwächse.

NETFLIX

hat im zweiten Quartal mehr Nutzer als erwartet hinzugewonnen. Unter dem Strich verdiente der Streamingdienst mehr, als Analysten erwartet hatten, doch verfehlte der Umsatz die Konsensschätzung.

UNITED AIRLINES

hat nach einem starken Umsatzwachstum im zweiten Quartal die Jahresprognose angehoben. Die US-Fluggesellschaft rechnet 2023 nun mit einem um Einmaleffekte bereinigten Gewinn pro Aktie von 11 bis 12 US-Dollar, gegenüber einer früheren Prognose von 10 bis 12 US-Dollar. Analysten hatten im Konsens zuletzt ein niedrigeres Ergebnis von 9,78 Dollar prognostiziert.

TESLA

Die Preissenkungen von Tesla haben das Gewinnwachstum des Elektroautoherstellers nicht so stark geschmälert, wie einige Analysten befürchtet hatten. Der Gewinn im zweiten Quartal stieg um 20 Prozent auf 2,7 Milliarden US-Dollar, was auf Kostensenkungen zurückzuführen ist. Das Ergebnis übertraf die Prognosen der Analysten, die nur einen leichten Gewinnanstieg gegenüber dem Vorjahr erwartet hatten.

