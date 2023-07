Der DAX pendelt in dieser Woche zwischen Gewinnen und Verlusten hin und her. Heute muss er mit unterschiedlichen Vorgaben aus den USA und Asien zurechtkommen. In den Fokus rückt jetzt immer mehr die Bilanzsaison. Bei den Einzelwerten geht es heute um Netflix, Tesla, Daimler Truck, HelloFresh, Vonovia, ...