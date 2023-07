Zukunftssichere Skalierbarkeit hebt das Kundenerlebnis auf ein neues Niveau und steigert den Umsatz

CSG® (NASDAQ: CSGS) gab heute den Abschluss seines digitalen Transformationsprojekts mit Airtel Africa bekannt, einem führenden Anbieter von Telekommunikations- und mobilen Gelddiensten in 14 Ländern Afrikas. Mit der einheitlichen Revenue-Management-Lösung von CSG ist Airtel Africa in der Lage, Prozesse im gesamten Unternehmen zu rationalisieren, Kosten zu minimieren, die Markteinführungszeit zu verkürzen und gleichzeitig Erlebnisse zu bieten, die der Kundenbindung und dem nachhaltigen Geschäftswachstum im Mobilfunkbereich förderlich sind.

"Die Zusammenarbeit mit CSG war für Airtel Africa von entscheidender Bedeutung, um eine neue Ära der Innovation einzuläuten, die die Grenzen außergewöhnlicher Kundenerlebnisse verschiebt", sagte Razvan Ungureanu, Chief Technology Officer von Airtel Africa. "Die flexiblen und zuverlässigen Lösungen von CSG in Kombination mit seinem Engagement für unseren Erfolg haben es uns stets ermöglicht, alle Herausforderungen zu meistern und unser Kundenerlebnis zu verbessern. Letztendlich hat Airtel Africa durch seine Partnerschaft mit CSG einen erheblichen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt erlangt und ist besser für zukünftiges Wachstum gerüstet. Nun sind wir unserem Ziel näher gekommen, durch außergewöhnliche Erlebnisse Kunden fürs Leben zu gewinnen."

Die einheitliche Revenue-Management-Lösung von CSG hilft Mobilfunkbetreibern, ihre Abläufe zu modernisieren und zu standardisieren und ihre Flexibilität bei der Markteinführung zu erhöhen. Es ermöglicht ihnen, Kundenerkenntnisse zu vermarkten und mit neuen digitalen Diensten, die das Kundenerlebnis in Echtzeit verbessern, auf sich ändernde Bedürfnisse zu reagieren. Durch die Migration auf die zukunftsweisende Plattform von CSG konnte Airtel Africa nahtlose, personalisierte Angebote für Verbraucher und Unternehmen erstellen und gleichzeitig eine optimale Leistung, eine effektive Verwaltung und einen Abgleich der Umsatzerlöse erhalten. Diese neuen Funktionen wiederum sind hilfreich, um die Loyalität der 138,5 Millionen Kunden zu stärken und ihre Abwanderung mithilfe transparenter Self-Service-Abrechnungen zu verringern.

"In der heutigen digital orientierten Welt erwarten Kunden nichts Geringeres als ein kohärentes und personalisiertes Erlebnis", sagte Ian Watterson, SVP und Head of APAC, CSG. "Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, vertrauen zukunftsorientierte Mobilfunkbetreiber wie Airtel Africa auf die Bereitstellung modernster Lösungen von CSG, die es ihnen ermöglichen, der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein, die Loyalität zu stärken und in der digitalen Wirtschaft zu gedeihen. Wir sind stolz darauf, Mobilfunkbetreibern dabei zu helfen, ihre Agilität und Skalierbarkeit mit innovativen Lösungen zu erhöhen, die komplexe Mobilfunkdaten in wertvolle Erkenntnisse verwandeln."

Erfahren Sie mehr über CSG Encompass Revenue Management und wie Sie mit einer Komplettlösung für Gebührenerhebung, Rechnungsstellung und Kundenerlebnismanagement zu einem digitalen Marktführer werden.

Über CSG

CSG unterstützt Unternehmen dabei, unvergessliche Erlebnisse zu schaffen. Menschen und Unternehmen können so leichter mit den Diensten, die sie am meisten schätzen, in Kontakt treten, sie nutzen und dafür bezahlen. Unsere Lösungen für Kundenerlebnisse, Rechnungsstellung und Zahlungen helfen Unternehmen jeder Größe, Umsatz zu machen und etwas zu bewirken. Dank unserer SaaS-Lösungen können Unternehmer ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen und sich dabei von unseren engagierten und innovativen CSG-Mitarbeitern auf der ganzen Welt unterstützen lassen.

Möchten Sie mehr darüber erfahren, wie Sie zum Changemaker und Branchengestalter werden können, wie unsere über 1.000 Kunden? Besuchen Sie csgi.com für weitere Informationen.

Über Airtel Africa

Airtel Africa ist ein führender Anbieter von Telekommunikations- und mobilen Gelddiensten mit Niederlassungen in 14 Ländern Afrikas, vor allem in Ostafrika sowie in Zentral- und Westafrika. Airtel Africa bietet seinen Abonnenten eine integrierte Suite von Telekommunikationslösungen, darunter mobile Sprach-, Daten- und Gelddienste auf nationaler und internationaler Ebene. Die Gruppe hat sich zum Ziel gesetzt, durch optimierte Customer Journeys auch weiterhin ein einfaches und intuitives Kundenerlebnis zu bieten.

www.airtel.africa

