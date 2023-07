Der DAX startet am Donnerstag unter dem Eindruck uneinheitlicher Vorgaben leicht im Plus und verteidigt 30 Minuten vor dem Xetra-Start mit 16.115 Punkten die Marke von 16.100 Punkten. An der Wall Street schloss der Dow Jones Index den 8ten Tag in Folge im Plus. Allerding fielen die Gewinne im Leitindex ebenso wie im S&P500 und im Nasdaq moderat aus. An den asiatischen Handelsplätzen fällt der Nikkei um rund 1 Prozent. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

