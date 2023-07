Nach einem erfolgreichen Start in den gestrigen Tag ging dem DAX schnell die Puste aus. Am Ende des Tages ging er mit leichten Verlusten von 0,1 Prozent aus dem Handel. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen ...