Nel Asa präsentierte am 18. Juli die Ergebnisse des zweiten Quartals. Nach den darauffolgenden beachtlichen Gewinnen von nahezu 8 %, verzeichnete der Titel am Mittwoch unmittelbar in den ersten Minuten einen Rückgang um -2 %. Nun bleibt abzuwarten: Kann Nel Asa das Niveau von über 1,20 Euro beibehalten oder sogar höhere Kursziele anpeilen? Versäumen Investoren einen neuen Ausbruch? Die Börse wird urteilen. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...