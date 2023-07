Für Experten ist es der perfekte Sturm, den wir derzeit an den Wohnungsmärkten beobachten können. Denn der Wert des Wohnens steigt aufgrund der enorm hohen Nachfrage weiter an. Auf der anderen Seite gibt es kaum noch Angebote. Dazu scheinen die Belastungsfaktoren der hohen Zinsen und der schwachen Konjunktur nun weitgehend eingepreist. Nahezu alle Immobilen-Aktien konnten jüngst einen Kursanstieg verzeichnen - und sind dennoch aktuell historisch günstig bewertet. DER AKTIONÄR hat in der neuen Ausgabe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...