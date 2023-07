Stark belastet von den stetig sinkenden Kalipreisen ging es mit der Aktie des Düngemittelproduzenten K+S über mehrere Wochen hinweg stetig bergab. Doch im Juni gelang dem MDAX-Titel zunächst die Bodenbildung und in den vergangenen Handelstagen glückte sogar eine deutliche Erholung, die sich auch im heutigen Handel fortsetzt. Dies dürfte in erster Linie an der französischen Großbank Société Générale liegen. Denn deren Analyst Thomas Swoboda hat die K+S-Anteile nun von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. ...

