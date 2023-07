Berlin / Hamburg (ots) -Ab sofort ist die mecom Medien-Communikations-Gesellschaft mbH Mitglied beim Landesverband ASW Norddeutschland e.V. (https://aswnord.de/) und Fördermitglied im ASW-Bundesverband (https://www.asw-bundesverband.de/).ASW steht für "Allianz für Sicherheit in der Wirtschaft e.V.". Der Verband verfolgt seit über 50 Jahren die Mission, Sicherheit aktiv mitzugestalten. Der ASW-Bundesverband ist im Dialog mit der politischen Gesetzgebung, Kommunikationspartner der Medien und Scharnier zwischen Sicherheitsbehörden und der Wirtschaft. Dafür arbeitet der ASW mit allen wichtigen Organisationen der nachrichtendienstlichen und polizeilichen Gemeinschaft und anderen Sicherheitsbehörden zusammen und versucht, zwischen Behörden und Unternehmen Kommunikationskanäle für wichtige Informationen zu öffnen und zu pflegen. Als Fördermitglied kann sich die mecom zukünftig u.a. in exklusiven Gesprächsrunden zu globalen und fachspezifischen Themen auf Bundesebene austauschen."Wir freuen uns sehr, dass wir zukünftig unsere Expertise zur sicherheitskritischen Kommunikation nicht nur in die Arbeit des ASW-Bundesverbandes, sondern auch lokal im Landesverband Norddeutschland einbringen können", sagt Alexander Feldmann (https://www.linkedin.com/in/alexander-feldmann-9946a93b/), Geschäftsführer der mecom. "Gerade unsere Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Bundesbehörden und unsere Fähigkeit, innovative und passgenaue IT-Lösungen für Hochsicherheitsanwendungen und ausfallsichere Kommunikation zu entwickeln, möchten wir mit anderen Verbandsmitgliedern teilen, um gemeinsam noch besser zu werden.""Mit dem Modularen Warnsystem (MoWaS) betreiben wir für das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) das Warnsystem für die Bevölkerung in Deutschland. Mit dieser und vielen weiteren von uns bereitgestellten Systemlösungen sind wir ein wichtiger Player im Bereich Sicherheit in der Bundesrepublik. Wir möchten in Zusammenarbeit mit dem ASW zukünftig noch stärker die sicherheitskritische Kommunikation von Unternehmen und Behörden unterstützen und uns mit anderen Fachleuten auf diesem Gebiet vernetzen", ergänzt mecom-Geschäftsführerin Mandy Best (https://www.linkedin.com/in/mandy-best-374a2b14/), die gemeinsam mit Alexander Feldmann das Unternehmen leitet.Markus Wagemann (https://www.linkedin.com/in/markus-wagemann-956532b9/), Geschäftsführer des norddeutschen Sicherheitsverbandes Allianz für Sicherheit in der Wirtschaft Norddeutschland e.V.: "Mit großer Freude begrüßen wir die mecom als neues Mitglied in den Reihen der ASW Norddeutschland e.V. Eine krisensichere Kommunikation ist in diesen Zeiten wichtiger denn je. Die Expertise, die das Unternehmen einbringt, ist für den Wirtschaftsschutz im Norden - und darüber hinaus - von großer Bedeutung."Als Fördermitglied im ASW reiht sich die mecom ein in eine Reihe weiterer namhafter Mitglieder wie Deutsche Bahn AG oder Mercedes-Benz Group.Über den ASW-Bundesverband:Die Allianz für Sicherheit in der Wirtschaft e.V. (ASW-Bundesverband) vertritt die Sicherheitsinteressen der deutschen Wirtschaft auf Bundes- und EU-Ebene gegenüber der Politik, den Medien und den zentralen Sicherheitsbehörden. Der ASW-Bundesverband arbeitet mit Unternehmen der freien Wirtschaft, Entscheidungsträgern der Sicherheitspolitik und -Behörden sowie unterschiedlichen Universitäten und Forschungseinrichtungen dauerhaft zusammen. Er wird getragen von den deutschen regionalen Sicherheitsverbänden sowie diversen fachspezifischen Bundesverbänden und Fördermitgliedern.Über mecom:Die mecom Medien-Communikations-Gesellschaft mbH (kurz: mecom) mit Sitz in Hamburg wurde 1989 gegründet und ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Nachrichtenagenturen dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH, dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH, KNA Katholische Nachrichten-Agentur GmbH, GEP Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik gGmbH mit epd und AFP Agence France-Presse GmbH. Die dpa hält als größter Gesellschafter 50 Prozent der mecom-Anteile. Als moderner IT-Dienstleister entwirft und betreibt mecom innovative und maßgeschneiderte Lösungen für professionelle Hochsicherheits- und Kommunikationsanwendungen. Dazu gehört beispielsweise die zuverlässige Übermittlung sensibler Daten via Satellit über eigene Sat-Bodenstationen im Broadcast-Verfahren oder via Webtechnologie.Pressekontakt:mecom Medien-Communikations-Gesellschaft mbHMittelweg 14320148 HamburgE-Mail: mail@mecom.deTelefon: +40 40 4113-32800www.mecom.deOriginal-Content von: mecom Medien-Communikations-Gesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32358/5562746