Bei der Aktie der Deutschen Bank wird es charttechnisch interessant. Am 20. April und am 14. Juni war der Aktienkurs des Bankkonzerns mit Breakversuchen an der 200-Tage-Linie gescheitert und von hier nach unten abgeprallt. Gestern dann der Ausbruch über den gleitenden Durchschnitt, der mittlerweile auf 9,947 Euro gefallen ist. Mit 10,054 Euro und einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...