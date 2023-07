Andritz erhielt von Infinya Containerboard Ltd. den Auftrag zur Lieferung einer kompletten OCC-Linie inklusive Rejektaufbereitungssystem für das Altpapierwerk in Hadera, Israel. Andritz wird mehrere seiner bewährten Prime-Stoffaufbereitungsprodukte installieren, darunter PrimeScreen X-Sortierer für höchst effiziente Sortierung und Fraktionierung bei deutlich reduziertem Energieverbrauch. Die OCC-Linie mit einer Kapazität von 1.080 Tagestonnen wird gemischte Old Corrugated Containers (OCC) für die Produktion von hochwertigem Fluting und Testliner für den israelischen Markt aufbereiten.

