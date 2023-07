London (ots/PRNewswire) -Greenbrook, der spezialisierte Kommunikationsberater der Investmentbranche mit umfangreicher Expertise in den Bereichen Private Equity, Risikokapital, Privatkredite, Hedgefonds und Sonderfälle, ist von Mergermarket für das erste Halbjahr 2023 als führender Kommunikationsberater nach der Gesamtzahl der abgeschlossenen M&A-Transaktionen in Großbritannien und der EMEA-Region eingestuft worden.In der ersten Jahreshälfte 2023 hat Greenbrook Beratungsdienstleistungen für 67 erfolgreiche Fusionen und Übernahmen mit einem geschätzten Gesamtwert von fast 15 Milliarden US-Dollar erbracht. Nach dem Gesamtvolumen der Transaktionen belegt Greenbrook den 5. Platz der globalen RanglisteAndrew Honnor, Managing Partner bei Greenbrook, kommentiert: "Wir sind sehr erfreut über den ersten Platz von Greenbrook bei M&A-Transaktionen in Großbritannien und EMEA. Dieser Erfolg unterstreicht die Stärke unseres Teams und unseres Namens, den wir bei einigen der komplexesten grenzüberschreitenden Fusionen und Übernahmen aufgebaut haben. Diese Dynamik hat sich bis zum Beginn des zweiten Halbjahres 2023 fortgesetzt, was uns zuversichtlich macht, dass wir erneut ein erfolgreiches Jahr verzeichnen werden."Die Mergermarket globale & regionale Rangliste 1H23 bezieht ihre Daten aus der M&A-Deal-Datenbank, die Transaktionen mit einem Wert von über $5 Millionen enthält.Kontaktdaten:Dream KurbanGreenbrook+44 20 7952 2000 / dkurban@greenbrookadvisory.comView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/greenbrook-steht-an-der-spitze-der-mergermarket-rangliste-fur-ma-kommunikation-im-vereinigten-konigreich-und-emea-europa-naher-osten-und-afrika-301881315.htmlOriginal-Content von: Greenbrook, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100096504/100909799