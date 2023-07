Wie ich von der Finanzmarktaufsicht (FMA) erfahre, ziehen viele Kryptoanbieter freiwillig ihre Registrierung in Österreich zurück oder werden abgelehnt. Ihnen ist oft nicht bewusst, was Geldwäsche-Prävention bedeutet und was sie dafür alles machen müssen. Aktuell sind 19 Kryptoanbieter in Österreich registriert, darunter etwa Bitpanda, Coinfinity sowie die Trade Republic Bank, die heißen im Aufsichts-Jargon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...