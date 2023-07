Longi Solar stellte auf der Intersolar in München seine neuen rückseitenkontaktierten Module der Serien "Scientist" und "Exporer" vor. Erste Projekte in Schweden sind schon umgesetzt und nun sollen die Hocheffizienz-Module mit bis zu 23,2 Prozent Wirkungsgrad nach Angaben des Photovoltaik-Herstellers auch in Deutschland breit verfügbar sein.Nachdem Module mit Rückkontaktzellen jahrelang eine Nische für hochpreisige Premium-Module waren, will der chinesische Photovoltaik-Hersteller Longi Solar die Technologie nun breit verfügbar machen. Aufgrund der hohen Produktionskapazitäten, in neugebauten ...

