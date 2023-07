Am kommenden Freitag wird es an den Kinokassen zu einer unerwarteten Begegnung zweier völlig unterschiedlicher Filme kommen. Greta Gerwigs "Barbie" und Christopher Nolans "Oppenheimer" werden gleichzeitig starten. Per Bild-KI werden die beiden Filme miteinander zu "Barbenheimer" kombiniert. Begriffe wie Barbenheimer, Boppenheimer und Oppenbarbie trenden aktuell in den sozialen Netzwerken. Doch was steckt hinter dem neuesten Internetphänomen?AnzeigeAnzeige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...