Belastet von negativ interpretierten Quartalszahlen der viel beachteten US-Unternehmen Tesla und Netflix hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag zunächst etwas nachgegeben. Der DAX gab kurz nach dem Handelsstart rund 0,2 Prozent auf 16.069 Punkte nach. Folgende Themen könnten die Kurse am heutigen Handelstag beeinflussen:1. Gewinnserie an der Wall Street geht weiterDer bekannteste Wall-Street-Index ...

Den vollständigen Artikel lesen ...