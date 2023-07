DJ MÄRKTE ASIEN/Tokio und Schanghai schwach - Yuan zieht deutlich an

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--An den asiatischen Börsen hat sich am Donnerstag im Handelsverlauf eine leichtere Tendenz durchgesetzt. Schlusslicht war Tokio. Dort sprachen Teilnehmer von Gewinnmitnahmen nach den jüngsten Aufschlägen. Manche verwiesen aber auch auf das unter Erwarten ausgefallene Wachstum der japanischen Exporte im Juni als Bremser. Der Nikkei-Index gab um 1,2 Prozent nach auf 32.490 Punkte. Der Schanghai-Composite fiel um 0,9 Prozent, nachdem im späten Handel noch einmal Druck auf die Aktienkurse aufgekommen war.

An den anderen Plätzen wurde eher abwartend agiert im Hinblick auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank in der kommenden Woche und die anstehenden Unternehmensergebnisse im Rahmen der angelaufenen Berichtssaison. In Hongkong (Späthandel) und in Seoul ging es leicht nach unten.

Sydney schloss nach einer zunächst freundlichen Tendenz nur behauptet. Hier bremsten besser als erwartet ausgefallene Daten vom Arbeitsmarkt, weil sie die Wahrscheinlichkeit erhöhten, dass die australische Notenbank wieder an der Zinsschraube drehen dürfte.

Renminbi deutlich höher gefixt

Dass die chinesische Notenbank (PBoC) die Leitzinsen unverändert ließ, sorgte für keine Impulse. Dies war nach der Senkung im Juni und insbesondere einer mittelfristigen Kreditfazilität am Montag zu unveränderten Zinsen erwartet worden. Während der Markt weiter darauf setzt, dass angesichts der flauen Konjunktur noch geldpolitische Lockerungen kommen werden, wie auch ein Stimulipaket aus Peking, lockerte die PBoC immerhin die Regeln für die Aufnahme von Krediten durch Unternehmen im Ausland. Dies könnte die Tür für weitere Kapitalzuflüsse öffnen und dem schwachen Renminbi helfen, so Marktexperten.

Tatsächlich legte der Renminbi kräftig zu. Auslöser war aber, dass die PBoC ihn deutlich höher gefixt hatte. Währungsexperte Eamonn Sheridan von Forxlive sprach von einem "Riesen-Hammer". Die Notenbank fixte den Yuan mit 7,1466 je Dollar, während im Konsens 7,2233 erwartet wurden. Der Yuan ging zuletzt 0,6 Prozent höher um mit 7,1846 je Dollar.

Sunny Optical von Prognose belastet

Unter den Einzelwerten ging es in Hongkong für Sunny Optical Technology um knapp 13 Prozent abwärts, nachdem das Unternehmen den Gewinnausblick für das erste Halbjahr gesenkt hatte.

In Seoul verloren Posco Future M 3,2 Prozent. Börsianer sprachen von Gewinnmitnahmen nach den vorangegangenen vier Sitzungen mit Aufschlägen bei der Aktie des Batteriematerialienherstellers. HMM verteuerten sich um 6,7 Prozent, angetrieben von Plänen der SM Group, das Schifffahrtsunternehmen zu kaufen.

Nach Rio Tinto am Vortag legte auch der große Konkurrent BHP seinen Produktionsbericht für das zweite Quartal vorgelegt. Die Prognose für den Kupferausstoß 2024 sei zwar etwas schwächer als erwartet, aber insgesamt sei Rio Tinto weiter auf Kurs, kommentierte RBC Capital Markets. Rio Tinto stiegen um 0,4 Prozent, BHP gaben minimal nach.

